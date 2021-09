Elecciones PASO 2021: llegó a votar, le dijeron que debía ser presidente de mesa y salió corriendo

El insólito hecho ocurrió en Mar del Plata y captó la atención de todos en el lugar donde se montó el operativo electoral.

Un hombre llegó a votar temprano en Mar del Plata y huyó sin sufragar luego de que le informaran que debía quedarse como presidente de mesa. "A mí no me agarran", gritó antes de correr. Ocurrió en el Instituto Argentino de la Empresa, ubicado en 25 de Mayo 2809.

De acuerdo con medios locales, faltó el presidente de una de las mesas y se aplicó el protocolo para esos casos: elegir a uno de los primeros votantes para cumplir la función. Pero, ante la incredulidad de los presentes, el hombre se dio vuelta y comenzó a correr sin cumplir con el deber cívico.

Testigos contaron que incluso empujo a una mujer cuando huía mientras gritaba: "A mí no me agarran". Una mujer contó en declaraciones radiales: "Llegué a las 8 en punto, pero mi mesa aun no la abrieron porque no hay presidente de mesa ni fiscal".

"Somos varias personas pertenecientes a personal de salud y seguridad aguardando", añadió. Y finalizó: "Abrió una mesa sola y yo tengo que estar en el hospital a las 8 justamente, pero si no abren mi mesa me voy a tener ir".

Ya votó el 25% del padrón y la participación está en el promedio histórico

Comenzaron las elecciones 2021 Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la sociedad cumplió su parte en la responsabilidad democrática de los comicios. Al mediodía, los datos indicaron que el 25% del padrón había votado y colocaba la participación en el promedio histórico.

Para tener una comparativa, en las elecciones presidenciales de 2019, al mediodía, la participación era del 21%. Mientras que en 2017, al mismo horario, la cantidad de votantes ascendía al 25%.

Padrón electoral 2021: dónde voto para las PASO

El padrón electoral ya se puede consultar en línea para saber dónde voto en las elecciones 2021. La Justicia Nacional Electoral puso a disposición de los votantes el listado para estos comicios, que se realizarán en medio de la pandemia de coronavirus. Para esta contienda, la CNE dispuso que haya más lugares de votación para repartir la cantidad de gente que puede ir a votar, por lo que muchas personas cambiarán de escuela y mesa.

Dónde voto en las PASO 2021

Se puede acceder al padrón en el siguiente enlace: https://www.padron.gov.ar/

Allí deberás especificar:

DNI

Género

Distrito

Luego podrás ver la dirección, el establecimiento y el número de mesa para votar en las elecciones 2021.