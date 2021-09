PASO 2021: El Bicho Jujeño, el influencer que fue a votar vestido de coronavirus

El joven se acercó a la escuela donde debía emitir el sufragio disfrazado del pandémico virus que afecta al mundo desde diciembre del 2019.

Un influencer jujeño captó la atención en su centro de votación al presentarse disfrazado de coronavirus para ejercer el sufragio. La celebridad de redes compartió una imagen del momento en que registró su voto en una publicación de su cuenta de Instagram y el archivo no tardó en convertirse en uno de los memes más viralizados en lo que va de la jornada electoral.

Se trata de El Bicho Jujeño, un joven que, por lo que pudo verse en sus historias de Instagram, no muestra su rostro ante su público. "Qué dicen si mañana voy a votar con la máscara del Bicho? ¿Quién me segundea?", escribió ayer en una de sus historias y el público votó con un 91% a la respuesta "Sí". De esa manera, el influencer no quiso defraudar a su público y dejó a la vergüenza de lado para asistir a votar con una máscara verde en su cabeza y un poncho en tonos tierra que cubría casi todo su cuerpo. "Estoy muy decepcionado porque no encontré el voto para que me gobiernes vos", escribió en el pie de foto de su publicación.

La foto demuestra cuánta gracia y revuelo causó la ocurrencia de El Bicho en la mesa donde votó, ya que las autoridades de la misma no pudieron disimular sus carcajadas ante su disfraz. "¿Ese es tu ídolo? Porque el mío sí", "Genio" y "Buena Bichito" fueron algunos de los comentarios que los cibernautas le dejaron al influencer, a modo de manifiesto de su admiración por él. "Un crack el fiscal", destacó él en uno de los comentarios, en alusión a la buena onda que tuvo con quien interactuó para emitir su voto.

La cuenta de Instagram de El Bicho Jujeño cuenta con casi 5800 seguidores, aunque ahora crece minuto a minuto por la gran viralización de su publicación. En sus posteos, la celebridad comparte memes y chistes típicos de esa red social y obtiene miles de likes por parte de sus seguidores.

Las polémicas declaraciones del intendente de Jujuy

Tras emitir su voto, Luciano Demarco, el intendente de Jujuy, se pronunció sobre las PASO y sugirió que no deberían existir por los gastos económicos que conllevan, sin tener en cuenta el significado de esta instancia para la democracia. En diálogo con el diario Jujuy al Momento, el mandatario expresó: “Una sensación rara, es una jornada bastante tranquila. Creo que la ciudadanía no le encuentra sentido y nosotros como autoridades tampoco”.