Ariel Diwan confirmó que se postulará como concejal en Morón por JxC y desde la agrupación macrista se despegaron

Cada vez falta menos para las elecciones 2021 y en todos los distritos del país se empiezan a definir quiénes se postularán a los cargos legislativos en un año marcado por la pandemia y las mismas elecciones. En los últimos años, el desembarco de personalidades no ligadas al ambiente político se hizo cada vez más usual. Ahora Ariel Diwan confirmó que se postulará como concejal por Juntos por el Cambio en Morón, provincia de Buenos Aires. Aunque desde Juntos por el Cambio provincial emitieron un comunicado desestimando la postulación y afirmando que no forma parte de ninguno de los partidos del frente ni tiene trayectoria o militancia de los valores que promulgan.

Como invitado en Vino para vos por Net TV, el productor teatral habló sobre la familia que formó junto a Eva Acebal, con quien tuvieron a Aurora. Lejos del escándalo mediático del 2015 que lo tuvo como protagonista junto a Gisela Bernal en el que Ian, su hijo, resultó ser hijo biológico de Francisco Delgado y no del productor teatral y agente inmobiliario. Luego de esa estresante situación, el productor abandonó el teatro y su pareja fue fundamental para sobrellevar años sin trabajar ya que lo acompañó de "una manera extraordinaria".

Con Acebal también consultó sobre su futuro desembarco en la política: "Si ella me hubiera dicho que lo de la política no era una buena idea difícilmente yo hubiera tomado la decisión". "Toda mi vida sucedió en Morón y es el lugar donde decido quedarme a dar. No tengo que salir a caminar el barrio para conocerlo, ya lo caminé toda mi vida", le explicó Diwan a Tomás Dente sobre por qué eligió el municipio del oeste del conurbano bonaerense para comenzar su carrera política.

El medio por el que buscará llegar al Concejo Deliberante de Morón es a través de Juntos por el Cambio, que en esa región tiene como referente a Ramiro Tagliaferro, ex marido de María Eugenia Vidal. "Soy parte de esa multitud silenciosa, agotada, que desea participar y no te lo hacen fácil para que suceda. Yo estoy seguro de lo que puedo dar, y convencido de que hay que hacer para mejorar ahora", aseguró el ex productor teatral.

Entre las mayores preocupaciones que Diwan expresó se encuentran "la seguridad, el hambre, los niños, las personas desamparadas, la salud, la educación, los abuelos y la falta de trabajo". "Dejemos de hablar del pasado. Si arreglamos el presente, el futuro será próspero sin dudas", sumó el agente inmobiliario. Para cerrar su explicación de por qué buscará desembarcar en la política y cuál es su mayor motivación, Ariel Diwan aseguró: "No quiero ver un niño más en la calle".

De todos modos, vale destacar que en los últimos días desde la conducción provincial de Juntos por el Cambio lanzaron un comunicado en el que desestiman la postulación de Diwan, aseverando que no forma parte de ninguna de las agrupaciones que forman parte del partido macrista. "Tampoco tiene trayectoria, ningún tipo de militancia ni representación de los Valores de Juntos por el Cambio", cerraba el comunicado que cuenta con las firmas de Andrés de Leo (CC-ARI), Jorge Macri (JxC) y Daniel Salvador (UCR).