El mensaje del Indio Solari a Wado De Pedro tras las elecciones

El músico le escribió al ministro que coordinó la publicación del escrutinio provisorio.

El mítico músico Indio Solari le escribió un mensaje al ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro luego de la derrota del peronismo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021.

“Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más…jaja yo sé que usted me va a contestar sí se puede…”, escribió el cantante para darle ánimos por Instagram al ministro, que tenía a cargo el escrutinio provisorio.

Por su parte, De Pedro agradeció las palabras del popular compositor: “Siempre tranquilo, Indio Solari, siempre aprendiendo. Escuchando con humildad. Gracias por tus palabras y por tu amistad”, respondió.

Wado de Pedro había sido foco de las críticas de los medios hegemónicos de comunicación cuando alertó que la primera publicación del recuento de votos podría extenderse hasta las 23 del domingo. Sin embargo, pasadas las 21 ya se conocían las tendencias de todas las provincias de la Argentina y con la derrota del peronismo las falsas denuncias de fraudes y demoras desaparecieron de los medios de comunicación.

La gran anécdota que el Indio Solari le contó a El Destape Radio

El Indio Solari estuvo atento al último programa de Big Bang, por El Destape Radio y se sumó a la consigna propuesta: "¿Qué canción cantaron durante años con una letra equivocada, cuál era su versión y cómo es la original?". El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló una anécdota muy divertida e hizo reír a los oyentes.

Entre risas, Carlos Alberto Solari recordó un momento muy divertido que vivió un ser querido: "Mi amigo uruguayo Dante, el que vivía en Nueva York hace tantos, tenía un empleado, un mexicano que... los trataba como amigos, vivían con él. A la noche fueron a un lugar en el que se cantaba tango en la estancia. Empezó a haber un karaoke y qué se yo...".

De acuerdo a lo que comentó El Indio, su amigo intentó cantar "El día que me quieras", tango del histórico Carlos Gardel que en una de sus estrofas entona: "Un rayo misterioso...". Y según parece, no lo hizo con la letra correcta: "Mi amigo cantaba 'Un gallo misterioso' en lugar de 'Un rayo misterioso', la canción. Y le dijeron a Dante: 'No, no es un rayo misterioso'. Y Dante decía: 'No, es 'un gallo misterioso' porque la letra dice que 'hay un nido en su pecho', ja. Esa es la verdad y la cuento".