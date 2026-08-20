El príncipe Enrique y Meghan volverán a Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Enrique de Reino Unido y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al servicio anual de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres, Reino Unido

Por Michael Holden y Lisa ​Richwine

LONDRES/LOS ÁNGELES, 20 ago (Reuters) - El príncipe Enrique y su esposa Meghan tienen previsto volver a Reino Unido este mes, seis años después de que renunciaran ‌a sus funciones reales y se ‌trasladaran a Estados Unidos, según una fuente cercana a la pareja.

Esta decisión sorpresa se produce después de que la pareja haya pasado los últimos años criticando repetidamente a la familia real y arremetiendo contra la prensa británica, alegando que la prensa sensacionalista les había convertido la vida en un infierno y que querían labrarse un futuro independiente.

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La pareja, conocida como el duque y la duquesa de Sussex, se mudarán con ​el príncipe Archie, de ⁠7 años, y la princesa Lilibet, de 5, desde California a Reino Unido ‌por un periodo prolongado, y los niños comenzarán el colegio allí ⁠en septiembre, según la persona cercana a ellos, ⁠confirmando los detalles publicados en medios de comunicación.

El rey Carlos III de Reino Unido, que acogió con agrado tener a su hijo menor y a su familia más cerca, ⁠se enteró de la mudanza el domingo, según informaron los medios británicos. Enrique ​y Meghan no vivirán en una residencia real y ‌seguirán siendo miembros de la realeza sin ‌funciones oficiales, tal y como acordaron con la difunta reina Isabel II cuando ⁠se marcharon en marzo de 2020.

El portavoz de Enrique y el Palacio de Buckingham se negaron a hacer comentarios.

LA PAREJA SE QUEJÓ DE LA COBERTURA MEDIÁTICA

Enrique se casó con Meghan Markle en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor en ​2018, y se ‌esperaba que su unión con la exactriz revitalizara la histórica institución para una nueva generación.

Pero no tardaron mucho en aparecer las primeras fisuras en su relación con el resto de la familia real. Dos años después, en marzo de 2020, anunciaron que renunciarían a sus funciones oficiales y ⁠se trasladarían a Estados Unidos, alegando que querían alejarse del intenso escrutinio mediático al que se veían sometidos en Reino Unido.

Se instalaron en el lujoso enclave costero de Montecito, cerca de Santa Bárbara, California. Según medios de comunicación, el precio de compra en 2020 de su vivienda de 16 dormitorios ascendió a 14,7 millones de dólares.

En los años siguientes, Enrique, ahora de 41 años, y Meghan, de 45, criticaron repetidamente a la familia real y ‌a la monarquía en entrevistas televisivas, en una serie documental de Netflix y, sobre todo, en las memorias de Enrique, "En la sombra".

Durante una entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey en 2021, Meghan, cuya madre es negra, dijo que un miembro anónimo de la familia había preguntado qué tono de piel tendría su hijo Archie. El príncipe Guillermo, ‌heredero al trono y hermano mayor de Enrique, respondió negando que la familia real británica fuera racista.

Enrique dirigió algunos comentarios especialmente mordaces a su padre, Carlos, y al príncipe Guillermo, lo ‌que provocó una ⁠ruptura total en su relación.

Enrique también se mostró indignado porque el Gobierno británico modificó sus medidas de seguridad y afirmó que la falta ​de protección policial automática le impedía llevar a sus hijos a Reino Unido.

Con información de Reuters