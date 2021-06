Tristeza absoluta para El Polaco por la muerte de su padre, Jorge Cwirkaluk

Desde la productora que trabaja con el artista informaron la muerte de Jorge Carlos Cwirkaluk, el papá de El Polaco quien, hasta ahora, se mantiene en silencio.

Este jueves las redes sociales se hicieron eco del duro momento que atraviesa El Polaco, el cantante tropical que se desempeña en La Academia de Showmatch. Si bien el músico no se expresó al respecto, el periodista Ángel De Brito hizo trascender la triste noticia al compartir el comunicado de la productora que trabaja junto al artista.

A través de sus redes sociales, Ángel de Brito informó este jueves que murió Jorge, el papá de El Polaco. La información se hizo viral a través de Twitter luego de que el conductor de Los Ángeles de la Mañana republicara la dolorosa imagen que compartió Junior Productora, el equipo que trabaja junto al cantante, en la que anunciaban la triste noticia: “Enviamos nuestras condolencias y abrazamos fuerte a la familia Cwirkaluk en este duro momento. Q.E.P.D Jorge”.

De todos modos, quien sí brindó su testimonio fue la bailarina Barby Silenzi, quien es pareja del músico y madre de una de sus hijas. En diálogo con Paparazzi, la pareja del cantante en el certamen de baile confirmó que, durante la tarde del jueves encontraron sin vida a Jorge dentro de su domicilio.

En este sentido, Silenzi aclaró que el repentino fallecimiento de su suegro no fue a causa del coronavirus. A su vez, compartió que por estas horas estarán en familia para poder darle el último adiós al papá del artista y, además, para darle contención al exparticipante de Masterchef Celebrity.

Si bien hasta el momento no se pronunció, recientemente, para el Día del Padre, el cantante compartió a través de su cuenta de Instagram un sentido posteo para homenajear a Jorge en su día. "Feliz día al mejor papá del mundo... Siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste, lo bueno y lo malo... Y si te tendría que elegir lo volvería a hacer", escribió Ezequiel junto a una foto en la que Jorge estaba con él y sus dos hermanos, Jonathan y Rocío.