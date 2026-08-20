El niño de "Baby Shark" vuelve a los escenarios como cantante de k-pop

FOTO DE ARCHIVO. Unas personas disfrazadas de Baby Shark y de Campanilla pasean por Stuy Town el día de Halloween en Manhattan, Nueva York, EEUU

La estrella infantil del video "Baby Shark Dance", el más visto de la ‌historia de YouTube, ‌lanzó el jueves su primer sencillo digital de k-pop, una década después de alcanzar la fama.

Park Geonroung, que protagonizó el vídeo cuando tenía 7 años, debutará en solitario en el pop coreano bajo el nombre de Baby ​Shark Boy y cuenta ⁠con el respaldo de la empresa Pinkfong , ‌propietaria de los derechos de autor ⁠de "Baby Shark".

"'Baby Shark Dance' ⁠alegró a la gente en todo el mundo, y estoy muy agradecido de que tantas personas sigan ⁠recordándome de hace diez años. Eso ​me ha animado a volver ‌y a conectar de nuevo ‌con la gente a través de la ⁠música", afirmó.

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La pegadiza canción, que trata sobre una familia de tiburones, se publicó en 2016 y, desde entonces, el video ha superado ​los ‌17.200 millones de visualizaciones. Se ha reproducido en la Casa Blanca y ha recibido elogios del presidente de EEUU, Donald Trump, del director ejecutivo de Tesla, Elon ⁠Musk, y de diversas celebridades, al tiempo que ha dado lugar a parodias y a una moda de baile.

En los años transcurridos desde el vídeo, Park ha protagonizado otros programas de Pinkfong. Según él, su nuevo sencillo digital, titulado "WAVE", comienza con ‌la conocida melodía de "Baby Shark" antes de dar paso a un sonido electropop, al que él mismo contribuyó con la letra.

Park añadió que considera el sencillo como el inicio de un ‌viaje musical más largo. "WAVE se percibe más como un nuevo comienzo que como un proyecto puntual. Espero ‌seguir mostrando ⁠diferentes facetas de mí mismo a través de la música, así como ​de otros tipos de contenido", dijo.

Con información de Reuters