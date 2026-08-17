El juicio por el asesinato de Tupac comienza con los alegatos iniciales

Un mural que representa al fallecido rapero Tupac Shakur en la fachada de un edificio en Bellflower, California, EEUU

Un ​antiguo líder de una banda callejera, acusado de ser el autor intelectual del asesinato a tiros desde un vehículo en marcha de la estrella del hip-hop estadounidense Tupac Shakur en Las Vegas en 1996, se ‌enfrenta este lunes a las declaraciones iniciales en ‌un juicio por asesinato vinculado a un crimen que permanece sin resolver desde hace tiempo y que se convirtió en un hito en la historia del rap.

Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, está acusado en el condado de Clark, en el estado de Nevada, de un único cargo de asesinato con arma letal. David se ha declarado inocente. Está acusado de liderar a un grupo de hombres para asesinar a Shakur, de 25 años, uno de los artistas más influyentes y con mayor éxito comercial del rap, en un tiroteo desde un automóvil en marcha ocurrido en 1996 cerca ​del Strip de Las Vegas, ⁠una de las principales avenidas de la ciudad.

El asesinato acentuó la imagen de violencia que impregnaba la cultura del ‌hip-hop y sus letras durante la edad de oro del rap "gangsta", avivando la rivalidad entre ⁠la costa este y la costa oeste del rap de aquella época.

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La ⁠policía afirmó, tras la detención de Davis en 2023, que era sospechoso del asesinato desde hacía mucho tiempo, pero que los investigadores carecían de pruebas admisibles suficientes para imputarlo hasta que él mismo comenzó a implicarse en una serie ⁠de declaraciones públicas.

Se prevé que el juicio, presidido por la jueza Carli Kierny, se prolongue hasta seis semanas ​en un juzgado del centro de Las Vegas. Es posible que cuente con ‌el testimonio del cofundador de Death Row Records, Marion "Suge" Knight, ‌un antiguo magnate del rap que estaba con Shakur la noche en que fue asesinado y que actualmente ⁠cumple una condena de 28 años de prisión por un delito de homicidio voluntario no relacionado con este caso. La semana pasada se seleccionó al jurado.

EL "JEFE DE OPERACIONES"

Las autoridades han descrito a Davis como el "jefe de operaciones" de un plan improvisado para vengar la paliza que Shakur y miembros de su séquito propinaron a su sobrino en el interior ​del casino MGM Grand ‌de Las Vegas la noche del 7 de septiembre de 1996.

La violencia en el casino se derivó supuestamente de la hostilidad entre dos bandas callejeras del área de Los Ángeles: los South Side Compton Crips, de los que Davis se autodenominaba líder, y los Mob Piru, que según la policía estaban asociados con Knight y Death Row Records. Se encontraban en Las Vegas para ver un combate por ⁠el título mundial de peso pesado de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon.

Al parecer, Davis se hizo con el arma del crimen y se la entregó a otros dos hombres que iban en el asiento trasero de un Cadillac blanco mientras circulaban en busca del automóvil de Knight y Shakur tras la pelea.

Los disparos se produjeron cuando Davis y los demás alcanzaron el vehículo de Knight y Shakur. Shakur recibió cuatro impactos y falleció en el hospital seis días después. Knight, quien conducía, sufrió una herida leve al ser rozado en la cabeza por un fragmento de bala.

EL CASO SIN RESOLVER SE REANUDA

La investigación ‌del asesinato quedó en suspenso durante años, pero la policía afirmó que las declaraciones que Davis hizo en 2018 a diversos medios de comunicación sobre su participación en el tiroteo reactivaron el caso.

Davis dijo en entrevistas y en sus memorias de 2019, tituladas "Compton Street Legend", que iba en el asiento del copiloto del Cadillac y que le había entregado el arma a uno de los dos hombres que iban sentados detrás de él, según la policía.

Sin embargo, ni el relato de Davis ni ‌las autoridades han revelado quién disparó a Shakur. Los otros tres hombres que viajaban en el Cadillac con Davis han fallecido desde entonces.

Según la legislación de Nevada, Davis puede ser acusado de asesinato si participó en el delito sin haber apretado el gatillo.

En ‌su libro, Davis escribió que ⁠durante mucho tiempo se lo consideró sospechoso de los asesinatos de Shakur y de un rapero rival, Christopher Wallace, que actuaba bajo el nombre artístico de The Notorious B.I.G. con el sello ​neoyorquino Bad Boy Entertainment y que fue asesinado también a tiros en Los Ángeles en marzo de 1997.

Aunque el asesinato de Wallace sigue sin resolverse, los investigadores llevan mucho tiempo especulando con que fue abatido a tiros en represalia por el asesinato de Shakur.

Con información de Reuters