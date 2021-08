Un exintegrante de El gran premio de la cocina enfrentó los rumores de romance con Carina Zampini

Un hombre que participó del programa de televisión de El Trece se refirió a las permanentes versiones sobre el noviazgo entre ambos en el pasado.

Desde que conduce El Gran Premio de la cocina por El Trece, Carina Zampini afronta permanentemente los rumores sobre las supuestas relaciones amorosas con algunos de los exintegrantes del programa, entre ellos Juan Marconi. Sin embargo, durante su visita a Intrusos (América TV), el exconductor lo desmintió. "Muy bien todo, pero nunca más allá del trabajo”, aseguró en vivo.

En pleno debate, Adrián Pallares le preguntó: "¿Saliste con muchas famosas y no nos enteramos?”, a lo que el hijo del ex árbitro de fútbol Guillermo Marconi le respondió: “Puede ser… O no. Además, ustedes son muy buenos. Si hubiera pasado, ustedes lo sabrían”. Entonces, en ese momento le consultaron por su excompañera del ciclo que va de lunes a viernes por la tarde: “¿Y con Carina alguna vez se confundieron los tantos? En algún momento estaban solteros los dos...", lanzó Rodrigo Lussich.

"Yo estaba medio tristón por la separación, pero con ´Cari´ todo bien", afirmó el invitado en el piso del canal abierto de la televisión argentina. Además, Juan Marconi se refirió al carácter de Carina Zampini en el trato cotidiano: “Para mí es muy exigente y por eso el programa es un éxito".

"Y, como toda persona que es cabeza de un grupo, puede tener un día que se enoja. Conmigo siempre se portó como una gran compañera, y mejor fuera de cámara", elogió el presentador a la actriz. Y completó al respecto: "¿Por qué digo esto? Al aire me daba mi lugar y todo, pero cuando yo pasé la separación, el COVID y otros temas personales que tenía, me llamaba casi todos los días. Eso me genera mucho más cariño por ella".

Los rumores de la relación entre Juan Marconi y Morena Beltrán

Acerca del supuesto romance con la joven con la que lidera el noticiero deportivo de Sportscenter por ESPN en su edición nocturna, sentenció: "Es divina, muy talentosa. Estamos hablando de una de las mejores periodistas, al menos para mí. Tengo un cariño por ella y un amor ‘de trabajo’. Con ella no pasó nunca nada y no pasará nada porque está con alguien y laburamos muy bien".