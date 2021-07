Adabel Guerrero se la pudrió a Carina Zampini en El Gran Premio de la Cocina: "Me cansa"

La participante famosa estalló contra el programa de El Trece porque no pudo agarrar los ingredientes que necesitaba en los dos minutos que tuvo. "Me cansa que no estén mis cosas", se quejó.

Carina Zampini volvió a pasar por un momento incómodo como conductora de El Gran Premio de la cocina, por El Trece. En los dos minutos habituales que tienen los participantes para tomar los alimentos que necesitan de la despensa para luego preparar los platos que exige el jurado, Adabel Guerrero no encontró lo que quería y explotó. "Me cansa querer agarrar mis cosas y que no estén, realmente me cansa", vociferó la famosa vedette y bailarina.

Apenas terminó el tiempo estipulado para ello, a quien lidera el programa se la vio incómoda y apenas se limitó a decirles a los competidores: "Estaban desesperados. Se entienden los nervios, la ansiedad... ¿Qué pasa, ´Ada´? Decime qué pasa", a lo que ella le respondió de manera tajante: "No estaba la salsa de soja, no estaban las espinacas, no estaban los hongos... No había nada".

Más allá de que Zampini intentó calmarla, Guerrero continuó: "No, no, no están mis espinacas, no hay nada...". Inmediatamente, Carina se puso de su lado para tratar de consolarla: “Bueno, a Adabel ya le pasó esto en otras oportunidades...”, a lo que la ex Showmatch acotó, furiosa: "¡Y sí!".

Aunque la actriz insistió con poner paños fríos, Adabel siguió ofuscada y fuera de sí, por lo que reiteró su fuerte pedido que pareció destinado a la producción del certamen gastronómico: "Es que quiero saber si me van a dar mis espinacas".

"Sí, vos quedate tranquila, traten de relajarse", le respondió la presentadora muy seriamente como para dar por terminado el inconveniente.

Qué es El Gran Premio de la cocina

Se trata de una competición en la que cocineros aficionados (algunos de ellos, famosos) se enfrentan a distintas pruebas, en las que tendrán que demostrar no solamente su capacidad de inventiva y el dominio de la técnica, sino también la concentración, la seguridad y la serenidad para afrontar los desafíos y seducir al jurado.

Al principio son dos equipos, el rojo y el verde, aunque la competencia semanal hace que el conjunto que caiga pierda a un integrante cada siete días hasta que quedan cuatro participantes en total. Entonces, allí ya pasará a ser un duelo individual entre ellos: quien sume más tenedores dorados hasta el final será el campeón y se llevará así los 400 mil pesos.

Cuándo está El Gran Premio de la cocina en la TV

Ya lleva doce temporadas al aire por El Trece y actualmente se emite de lunes a viernes de 17.15 a 18.45 con la conducción de Karina Zampini.

Quiénes son los jurados de El Gran Premio de la cocina

Los que evalúan actualmente tanto las preparaciones dulces y saladas como la conducta de los participantes, la limpieza y demás son Christian Petersen, Mauricio Asta y Ximena Sáenz.