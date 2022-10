Roberto Navarro sacó a relucir sus pasos prohibidos y desafió a Espert

Tras la viralización del video de José Luis Espert bailando en una sesión de fotos, Roberto Navarro mostró sus pasos prohibidos con un clásico que se popularizó gracias a la película Pulp Fiction.

El reciente video de José Luis Espert, una sucesión de recortes bizarros que muestran al diputado de Avanza Libertad bailando durante una sesión de fotos, llamaron la atención de Roberto Navarro y su equipo en Navarro 2023 (El Destape Sin Fin) y el conductor, motivado por los humoristas del panel, se animó a mostrar sus pasos prohibidos y desafiar al político de derecha.

En Navarro 2023 comentaron la coreografía improvisada por Espert (que el propio dirigente político subió a su cuenta de Instagram y cuyo epígrafe reza "muy concentrado en la sesión de fotos") y en clave de humor, Pesky y Cristian Cimminelli parodiaron al político. "Mirá como bailo. Estoy para el Bailando", expresó Pesky, en su imitación de Espert. Sumándose al clima, Cimminelli propuso: "Yo creo que podríamos repetirlo y nos vamos bailando mirando el monitor, imitando los pasos de Espert".

Tentado, Roberto Navarro se sumó al desafío y, al ritmo de You Never Can Tell (canción que popularizaron Uma Thurman y John Travolta en la película de culto dirigida por Quentin Tarantino, Pulp Fiction). mostró sus pasos prohibidos. De hecho, el conductor emuló algunos de los pasos que Travolta hizo en la escena de baile con la mencionada actriz. Entregado a la danza, el conductor se sacó los auriculares y se puso a bailar con la conductora Gaby Delelisi, coronando el divertido momento radial.

"La destreza de Navarro y Gaby para el arte de la danza sorprendió rotundamente!", compartió Cimminelli en su cuenta de Twitter, junto al video de Navarro y sus dotes para bailar.

El divertido error de Scioli con Pedro Rosemblat: "No entendía nada"

En el debut de El Destape Sin Fin, nuevo estudio de radio y multimedia de El Destape Radio, pasó una icónica figura "de la casa" para divertir a Roberto Navarro y todo su equipo: el humorista y conductor Pedro Rosemblat. Y durante un divertido encuentro, Navarro y "Pepe" repasaron una bizarra anécdota sobre los inicios del personaje El Cadete y un encuentro con Daniel Scioli que terminó en confusión.

"Me acuerdo uno de los primeros días que apareció el personaje de El Cadete vino Scioli (Daniel) y se confundió a otro con El Cadete, y saludo a otro diciéndole 'el motoquero'", contó Navarro, entre risas, en la jornada debut de Navarro 2023 en su nuevo estudio. El comentario fue recibido por las risas de los presentes y Rosemblat apuró el divertido remate que tuvo la insólita situación.

Siguiendo el hilo del relato, Rosemblat aportó: "A Amorín (Juan). Le dijo 'el cartero'". La risa de Navarro llenó el estudio y el conductor precisó: "Se equivocó de persona y de personaje". "Juan no entendía nada", cerró Pedro Rosemblat, en su vuelta a El Destape Radio.