El Chavo del 8 está cerca de cumplir 50 años, pero aún reúne a miles de fanáticos que todavía encuentran detalles impensados en la serie mexicana. En este caso, descubrieron una particularidad que explica por qué la relación amorosa entre el Profesor Jirafales y Doña Florinda siempre tuvo idas y vueltas.

La escena se repite en casi todos los capítulos de éxito creado por Chespirito: Jirafales llega a la vecindad del Chavo vestido de forma elegante y sosteniendo un ramo de flores para visitar a la mamá de Quico. Luego, se da la invitación a tomar un "tacita de café" y algún que otro chiste repetido. La misma secuencia fue vista cientos de veces por millones de personas, pero unos pocos se dieron cuenta del particular objeto que podía explicar por qué el romance evidente nunca termina de tomar forma.

Si bien la vida de Doña Florinda junto a su hijo era bien conocida debido a que vivía en la vecindad más famosa, poco se supo en tanto tiempo sobre Jirafales. Además de ser el profesor de los chicos de la serie y de estar enamorado, nada más. Ni donde vivía, ni si tenía familia, ni su historia en profundidad.

Es por eso que las teorías de los fans se alimentaron del contexto de la serie y ese pequeño detalle despertó una fuerte polémica ¿Jirafales estaba casado? Así parecía indicarlo una alianza que se puede ver en un dedo del docente en algunos capítulos del Chavo del 8. De esa forma, varios creyeron que Florinda y el profesor eran amantes en secreto.

Sin embargo, el sitio Milenio se encargó de dar por tierra con esta especulación y explicó que en verdad, la presencia de la alianza se debió a un error de producción. El actor Rubén Aguirre olvidó quitarse su anillo en algunas oportunidades y todo quedó filmado.

No obstante, este no es el único detalle que no se sabe de Jirafales. Nunca se reveló su nombre, pero sí se sabe que tiene 43 años ya que su cumpleaños es celebrado en uno de los episodios.

¿Por qué el Chavo del 8 no se emite más en el mundo?

La exitosa serie vivió en agosto de este año una situación escandalosa que provocó su salida del aire a nivel mundial.

Es que el 31 de julio de este año se venció el contrato que vinculaba al Chavo con Televisa y las negociaciones no llegaron a buen puerto. Como la cadena mexicana se encargaba de su distribución a nivel mundial, el conflicto hizo que el programa desapareciera de todas las pantallas y aún se espera su regreso.