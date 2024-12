Trump dice que podría valer la pena mantener TikTok en EEUU por un tiempo más

Imagen de archivo de la sede de TikTok en Culver City, California, EEUU.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró el domingo a favor de permitir que TikTok siga operando en el país al menos durante un tiempo, afirmando que recibió miles de millones de visitas en la plataforma de medios sociales durante su campaña presidencial.

Los comentarios de Trump ante una multitud de partidarios conservadores en Phoenix, Arizona, fueron una de las señales más fuertes hasta ahora de que se opone a una posible salida de TikTok del mercado estadounidense.

El Senado aprobó en abril una ley que obliga a ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, a desinvertir en la aplicación por motivos de seguridad nacional.

Los propietarios de TikTok solicitaron la anulación de la ley y la Corte Suprema aceptó conocer del caso. No obstante, si el no falla en favor de ByteDance y no realiza la desinversión, la aplicación podría quedar prohibida en Estados Unidos el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump.

No está claro cómo haría Trump para deshacer la orden de desinversión de TikTok, aprobada por abrumadora mayoría en el Senado.

"Creo que vamos a tener que empezar a pensar porque, ya saben, fuimos a TikTok, y tuvimos una gran respuesta con miles de millones de vistas, miles de millones y miles de millones de vistas", dijo Trump a la multitud en AmericaFest, una reunión anual organizada por el grupo conservador Turning Point.

"Me trajeron un gráfico, y era un récord, y era tan hermoso de ver, y mientras lo miraba, dije: 'Tal vez tenemos que mantener a este mamón por un tiempo'", agregó.

Trump se reunió el lunes con el presidente ejecutivo de TikTok. Ese mismo día, afirmó en una rueda de prensa que tenía una "cálida simpatía" por TikTok gracias al éxito de su campaña en la aplicación.

El Departamento de Justicia ha argumentado que el control chino de TikTok supone una amenaza continua para la seguridad nacional, una postura apoyada por la mayoría de los legisladores estadounidenses.

(Editado en español por Carlos Serrano)