Nancy Pazos destrozó a Jonatan Viale: "Creí que eras mejor que tu padre"

La periodista cruzó al conductor de La Nación por atacar sexualmente a Florencia Peña.

La periodista Nancy Pazos destrozó al conductor de La Nación + Jonatan Viale luego de que vinculara la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos un martes por la mañana con un encuentro sexual. "Pensé realmente que eras mejor que tu padre. Pero heredaste su peor faceta, su misoginia visceral", escribió Pazos al responder a un video que mostraba el pase entre Feinmann y Leuco en la tarde.

Viale en su editorial había atacado a Florencia Peña al decir que "se hizo la víctima" por alegar que hicieron una vinculación sexual a su visita a la Quinta de Olivos. Lo cierto es que otras figuras como Luis Brandoni, Marcelo Tinelli y Adrián Suar fueron a la residencia presidencial, pero nadie los atacó.

"Son hábiles para el mal, porque ahora hay que decirle a Florencia Peña como que era la víctima y la verdad que no. Cambiaron el eje completamente del Olivos Gate, o del Partuza Gate", dijo Viale.

La respuesta de Eduardo Feinmann fue despotricar el testimonio: "Ahora lo llevaron a la misoginia, al patriarcado y al machirulismo. A la violencia hacia las mujeres". En otra instancia, aclaró estar en contra de los dichos del diputado y cuando le preguntó a Viale si él opinaba igual, respondió que deberían pedir la expulsión no solo del diputado, si no también de otros referentes kirchneristas acusados de violencia de género.

Cuestionaron el accionar de las organizaciones y al colectivo de actrices. "Las organizaciones feministas están para algunas si y para otras no. Para las que están de moda ahí están siempre para, ahora para los temas fuertes de la política no", acusó Viale. "Lo único que hacen estas organizaciones, las que conocemos, es política partidaria, Florencia Peña, Santiago Maldonado, los demás no existimos", agregó.

Antes de cambiar de tema, contó sobre la cantidad de gente que pudo asistir al funeral de su padre, Mauro Viale, y realizó una comparación. "Me estoy reprimiendo un montón, te juro por dios, porque me brotan un montón de cosas. Con respeto. Florencia es inteligente. Sabe que esta desviando el eje. Entiendo que le pueda molestar que le digan petera, todo eso es horrible, muy feo, pero sabe que esta cambiando el eje de la discusión, para defender a Alberto, al kirchnerismo", adhirió el periodista. "El tema no eran los gatos de acá o de allá, si estuvo a la noche o de día, el problema fueron los asados, los encuentros familiares, los festejos", reiteró.