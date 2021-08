La furiosa reacción de Rossi, Feinmann y LN+ por la operación que desactivó Roberto Navarro

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi hablaron sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez y los videos que publicó en exclusiva El Destape.

Feinmann y Rossi no pudieron ocultar su bronca por la operación fallida contra el gobierno

Los periodistas ultramacristas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann expusieron su furia en LN+ luego de que el director de El Destape, Roberto Navarro, publicara los videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez y desactivara una operación que el canal comandado por Mauricio Macri preparaba para la previa de las Elecciones 2021.

Navarro mostró en exclusiva los videos del cumpleaños de Fabiola en medio de las restricciones por la pandemia y reveló que Macri y su canal, LN+, tenían las imágenes y preparaban una operación para atacar al Frente de Todos en la previa de las Elecciones 2021, llevando al extremo la campaña sucia. "La intención es enojar a la sociedad con una foto y un video para ganar las elecciones sin que el electorado pueda analizar la diferencia sustancial que hay entre el actual gobierno, que intenta poner la economía en marcha y generar empleo mientras lidia con el COVID-19 y la herencia macrista, y la gestión de Juntos por el Cambio, que dejó al país en default y con ocho millones de personas comiendo en comedores", detalló el periodista

En el clip, se puede ver a Fabiola con los invitados sentados alrededor de una larga mesa mientras le cantan el feliz cumpleaños. Antes de mostrarlo en pantalla, Eduardo Feinmann conversó con Pablo Rossi en el pase entre sus programas y ambos se mostraron sumamente desencajados.

Así, Feinmann hizo un intento de chicaneo hacia el periodista Roberto Navarro, mientras hacía chistes de que él le estaba dando permiso por cucaracha para mostrar el video. La referencia del conductor fue hacia las revelaciones que hizo Navarro en El Destape Radio sobre el obsesivo manejo del canal que está haciendo Macri.

Después, Feinmann aprovechó la situación para hacer una comparación sin ningún tipo de argumentos entre Argentina y Cuba, en relación a Fidel Castro y a las imágenes de la fiesta de Fabiola. “Con todas las comidas y el pueblo muriéndose de hambre. Una casta política, los oligarcas. Eso es Alberto Fernandez y su querida y sus amigos en esa mesa. Castro chavismo comunismo”, añadió con un semblante de clara frustración y un enojo impostado.

Previamente, Rossi fue el encargado de contar la noticia de último momento en su programa. Apenas publicada la información en El Destape, el canal ultraopositor se vio obligado a mostrar los videos y el periodista disfrazó su bronca por la operación caída con indignación por las imágenes. Incluso, al conocer las declaraciones de Navarro, el periodista que también es parte de Radio Mitre se ofendió y lanzó comentarios irónicos como: "Gracias, Roberto"

Las palabras de Alberto Fernández

En su defensa, Fernández salió a hablar públicamente al respecto y reconoció su error. “El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”, sentenció. “Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”.

“Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto. Qué pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente, que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios”, prosiguió Alberto.

Por último, aseguró que nunca más volverá a ocurrir algo así y que, a pesar de ser políticos, también son seres humanos que cometen equivocaciones. “Lastima a los seres queridos. Los que hacemos política ya hay un momento en que el cuero se nos curte y entonces las balas son más difícil de que nos entre, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto”.