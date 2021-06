Feinmann estalló contra el lenguaje inclusivo con un fuerte exabrupto al aire

En su pase con Pablo Rossi, el periodista volvió a dar una nefasta muestra de su desprecio por el uso del lenguaje inclusivo, pese a que en La Nación no le dejen decir malas palabras.

Ya no es una novedad que el periodista de la ultraderecha Eduardo Feinmann esté en contra de todo lo que implique conquistas de las diversidades. Pero esta vez, durante el pase en LN+ con el conductor Pablo Rossi, a Feinmann se le fue la mano al lanzar un nefasto exabrupto contra el lenguaje inclusivo.

En cualquier horario y en cualquier programa, al igual que varias de las figuras del macrismo, el conductor de El Noticiero aprovecha para tirarse en contra del uso del lenguaje inclusivo que, sin lugar a dudas, vino para quedarse. Buscando, quizás, un modo más gracioso para expresar su postura antiderechos, el periodista lanzó al aire un muy mal chiste.

"¿Sabés una cosa? ¿Vos tenés un teléfono inteligente en la mano?", inició Feinmann en diálogo con Pablo Rossi, quien respondió: "Más que yo, sí. Es más inteligente". Recargado, el conductor de El Noticiero insistió a fin de develar lo que para él es gracioso: "¿Sabés por qué tu teléfono no capta el lenguaje inclusivo?".

"¿Será porque es inteligente?", chicaneó Rossi para no quedarse afuera. "Justamente por eso. Porque es inteligente, no capta a los imbéciles. Ni a los pelotudos, ni a las pelotudeces que se escriben. Es sensacional, justamente por eso", completó Feinmann haciendo reír solamente a quienes lo acompañaban en la señal televisiva de La Nación.

Aunque al periodista no le guste, el lenguaje inclusivo busca dejar de promover la superioridad masculina y fomentar la igualdad, incluyendo explícitamente a mujeres, trans y personas no binarias en los discursos, evitando el ocultamiento, la subordinación, la jerarquía y la exclusión de cualquiera de los géneros.

Si bien el debate es profundo y relativamente incipiente, uno de los justificativos de quienes defienden su uso indica que el masculino genérico no representa a hombres, mujeres y personas trans por igual, algo que al abogado y periodista le pasa por el costado. Otro elemento que Feinmann no tiene en cuenta para legitimarse como comunicador es la importancia sustancial del lenguaje, puesto que nos permite expresar lo que pensamos, sentimos y percibimos y lo que siente no es más que una posición arcaica y antiderechos.