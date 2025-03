Luna de Sangre: a qué hora se podrá ver el eclipse total desde Argentina

Un eclipse lunar se avecina para los fanáticos de los fenómenos astronómicos.

Un nuevo fenómeno astronómico es inminente para los habitantes del continente americano, ya que desde el mismo se podrá ver el eclipse lunar total que tendrá lugar la próxima madrugada. Desde 2022 no se da un evento de este tipo y por ese motivo las expectativas de los apasionados por la astronomía es mayúscula.

El fenómeno fue llamado, de manera coloquial, Luna de Sangre, por el tono rojizo que se imprime en el satélite natural en el momento del eclipse. Sin el requerimiento de equipamiento profesional, a partir de las 2 de la madrugada del viernes 14 de marzo se podrá ver cómo la sombra del planeta Tierra oscurece a la luna.

Desde el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, informaron que el eclipse parcial se iniciará a las 2:09 am del viernes 14 de marzo y la fase de totalidad empezará a las 3:26 am, con su punto máximo a las 3:58 am. Al mismo tiempo, se supo que la luna volverá a su tonalidad habitual alrededor de las 5.50 am.

Eclipse lunar total es el nombre empleado para referirse a cuando el sol, la Tierra y la luna quedan alineados de manera tal que la última termina totalmente tapado por la sombra del planeta. Por eso, la luz del sol tiñe a la luna de un color rojizo: "La luz azul se dispersa con relativa facilidad al atravesar la atmósfera terrestre. La luz rojiza, por otro lado, viaja más directamente a través del aire", explicaron al respecto desde la NASA, según citó Infobae.

Eclipse lunar.

Eventos astronómicos de marzo 2025

Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus: 1 de marzo

El mes comenzará con una conjunción astronómica entre la Luna, Mercurio y Venus. Este fenómeno ocurre cuando estos cuerpos celestes comparten la misma ascensión aparente en el cielo. Gracias a la luminosidad de la Luna, Mercurio y Venus podrán ser visibles a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Este evento se producirá poco después de la alineación planetaria del 28 de febrero, lo que lo convierte en una continuación interesante de la actividad astronómica de finales del verano.

Eclipse total de Luna y Luna de Gusano: 14 y 15 de marzo

Uno de los fenómenos astronómicos de marzo más esperados será el eclipse total de Luna, que comenzará el viernes 14 de marzo a las 2:10 am. y finalizará el sábado 15 a las 5:49 am., en horario de Argentina. Durante su punto máximo, a las 3:59 horas, la Luna adoptará un tono rojizo característico de este tipo de eclipses. Este evento coincidirá con la llamada Luna de Gusano, la fase de Luna llena de marzo, cuyo nombre proviene de antiguas observaciones sobre la aparición de larvas de escarabajos en esta época del año.

Equinoccio de otoño: 20 de marzo

El equinoccio de otoño tendrá lugar el 20 de marzo. En este instante, el día y la noche tendrán la misma duración en todo el planeta, marcando el final del verano y el inicio de la otoño en el hemisferio sur. Durante este fenómeno, el Sol saldrá exactamente por el punto cardinal este, un detalle que lo hace especialmente relevante para la astronomía y la observación astronómica.