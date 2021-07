¿Habrá Bizarrap Session?: la promesa de Duki si Argentina sale campeón de la Copa América

¡Lo que todos esperaban! El trapero dijo públicamente que podría salir finalmente su colaboración con el productor más famoso de Argentina. Escuchalo en esta nota.

¿Finalmente sucederá? Duki prometió lo que todos esperaban: una Bzrp Session. En más de una oportunidad el trapero reconoció que no había posibilidad de hacer una colaboración en el estudio de Bizarrap, pero parece que ahora algo cambió. De todas formas, hay condiciones para que eso suceda y no son para nada sencillas de conseguir: la selección Argentina debería derrotar a Brasil y ganar la Copa América 2021.

Gran parte del país está expectante del resultado de la final de la Copa América en la que se enfrentarán Argentina y Brasil con sede en el estadio Maracaná. Duki demostró su emoción por el partido e hizo una promesa inesperada: "Si Argentina gana la Copa América hacemos la session con Biza, corta".

Lo cierto es que los fanáticos de Duki se cansaron de pedir la collab entre él y el reconocido productor musical que está rompiendo récords en todo el mundo, pero el creador de Goteo dijo muchas veces ya que no era algo que quisiera hacer. “Sigo sintiendo que no lo necesito, ni él lo necesita, si habrá views y plata, no me importa ninguna de las dos", reconoció el trapero en Caja Negra (Filo News) hace un tiempo atrás.

Sin embargo, Duki dejó en claro que tiene un profundo respeto hacia Bizarrap y hasta trabajaron juntos en su último disco "Desde el fin del mundo", en el que Biza hizo la producción del tema Malbec. Pero las ya reconocidas sesiones eran un asunto descartado, hasta ahora.

La promesa de Duki y Bizarrap

Duki y Bizarrap están juntos en España, en donde el trapero está haciendo una gira para presentar su último álbum, "Desde el fin del mundo". Ya tocó en Palacio Vistalegre de Madrid y ahora su gira continúa en Almería, Sevilla, Cádiz, Barcelona y más ciudades españolas.

A través de su cuenta de Instagram, Duki subió varios videos de una fiesta en la que estaban junto a Bizarrap y otros artistas. En un momento, comienza a filmarse y hace la gran promesa, mientras que Bizarrap sonreía, con gestos de sorpresa por lo que estaba escuchando: "Si Argentina gana la Copa América hacemos la session con Biza, corta". Solo queda esperar hasta saber el resultado de la gran final entre Argentina y Brasil y ver si cumplen con su palabra.

Qué son las Bzrp Session

Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap (BZRP), es uno de los productores musicales argentinos más reconocidos del mundo y se convirtió en un referente de la música urbana en español actual y de la escena de trap de Latinoamérica. El joven tiene 9,87 millones de suscriptores en YouTube, la plataforma en donde publica sus reconocidas Bzrp Session's. Por su estudio ya pasaron máximas figuras de la música tanto de Argentina como de España, Puerto Rico y México como por ejemplo L-Gante, Nicki Nicole, Nicky Jam o Snow tha Product.

Su session más escuchada hasta el momento es la de Nathy Peluso, que ya cuenta con más de 245 millones de vistas. El fenómeno Bizarrap se sigue superando en cada canción que publica. Su último cruce con el puertorriqueño Nicky Jam rompió todos los récords y en tan solo una semana llegó a las 45 millones de reproducciones en YouTube, logrando ser tendencia 1 en el mundo. En el 2020, Bizarrap fue el artista argentino más escuchado del planeta y este año no promete menos.