Dolor en la televisión y la lucha libre: murió Juan Manuel Figueroa, el actor que interpretó a "La Momia" en Titanes en el Ring

Juan Manuel Figueroa, el luchador que interpretó a "La Momia" en Titanes en el Ring, falleció el pasado martes a sus 76 años. El luchador profesional era recordado por el icónico personaje del programa de televisión, pero también por su carrera y disciplina en el deporte.

La noticia fue confirmada por las autoridades del Club Atlético Vélez Sarsfield, donde el deportista trabajó y entrenó por más de 50 años, ya que no solo era atleta, sino instructor en el gimnasio del Polideportivo. "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa, orgullo fortinero y ejemplo de disciplina", expresaron en un comunicado institucional.

Quién fue Juan Manuel Figueroa, el actor que interpretó a La Momia

Figueroa fue un luchador argentino que se convirtió en una de las figuras más queridas y reconocibles de Titanes en el Ring, el histórico programa de lucha libre creado por Martín Karadagián. Nacido el 26 de enero de 1950, dedicó más de cinco décadas de su vida a este deporte. Antes de llegar a la televisión, Figueroa era luchador olímpico y grecorromano y entrenaba en el Club Atlético Vélez Sársfield.

La Momia de Juan Manuel Figueroa se volvió uno de los personajes más icónicos y temidos de Titanes en el Ring

Su ingreso al mundo de Titanes ocurrió casi por casualidad: en 1973 viajó a Mar del Plata para acompañar a un amigo convocado por el espectáculo y, tras improvisar unos movimientos arriba del ring junto a otros compañeros, fue descubierto por el propio Karadagián, quien quedó sorprendido y decidió incorporarlo al elenco. Sus primeros pasos fueron modestos: llegó a empujar la carroza de otro personaje durante su ingreso al ring.

El gran salto en su carrera llegaría en 1974, cuando fue elegido para dar vida a La Momia Blanca tras la salida del luchador que lo había creado originalmente. Con su interpretación marcada por los silencios, vendas y una presencia atemorizante, Figueroa transformó a La Momia en un ícono de la cultura popular argentina, capaz de fascinar a varias generaciones de espectadores.

A lo largo de su trayectoria interpretó también otros personajes, tanto con máscara como a cara descubierta: El Dogo, el cacique Cutral-Có, El Olímpico, El Androide, Dink-C, Anuk el Esquimal, Ro-Box, Clawman, Mano Negra y El Faraón, entre otros. Su versatilidad lo convirtió en uno de grandes actores del elenco durante las distintas renovaciones del programa.

En 1997, su rostro fue mostrado públicamente por primera vez en televisión, en el programa Paparazzi conducido por Jorge Rial, un hito que puso fin en parte al misterio que rodeaba al personaje. Mientras que su última aparición como La Momia se produjo en 2019.