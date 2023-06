Disney plus

Precio Disney Plus: cuánto cuesta cada plan en Argentina

Con un precio asequible y la posibilidad de acceder a múltiples perfiles y pantallas simultáneamente, esta plataforma se presenta como una excelente opción para los amantes del entretenimiento.

Disney Plus ha llegado a Argentina con un precio competitivo y una selección exclusiva de películas y series de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Aunque las últimas medidas económicas del Gobierno han afectado a los servicios de streaming, aún no se ha anunciado un cambio en el precio de Disney Plus debido a estas resoluciones. Veamos más detalles sobre los planes, pantallas y perfiles que ofrece esta plataforma en Argentina.

Disney Plus Argentina ofrece una amplia gama de contenido y producciones originales a un precio asequible. Con un costo más bajo que sus competidores, los suscriptores tienen acceso a cinco perfiles diferentes, e incluso se les permite crear usuarios específicos para niños. Se puede disfrutar de Disney Plus en la TV conectada a Internet, computadora, notebook, celular y tablet. Además, la plataforma permite ver contenido en hasta cuatro pantallas simultáneamente, lo que significa que varias personas pueden acceder a la cuenta al mismo tiempo.

Dentro de Disney Plus, se pueden encontrar las obras de The Walt Disney Company y Pixar, junto con contenido de National Geographic, Star Wars y Marvel. Esta variedad de opciones asegura que los suscriptores tengan acceso a una amplia gama de entretenimiento de alta calidad.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus?

Entonces, ¿cuánto cuesta la suscripción mensual de Disney Plus en Argentina? El precio actual es de $385 al mes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio puede variar si el pago se realiza a través de otras plataformas, ya que podrían aplicarse cargos adicionales por terceros. El pago de la suscripción se factura en pesos argentinos y es por mes adelantado.

Los clientes de Cablevisión/Flow, tienen la opción de incluir la suscripción a Disney Plus en la misma factura, lo que puede afectar el precio final. Además, la plataforma ofrece un Combo+ que permite obtener un descuento al contratar Disney Plus y Star+ juntos por un precio mensual de 995 pesos.

Otra de las opciones es combinar la propuesta de Dinsey con la de Star a un precio accesible.

Para aquellos que deseen disfrutar de una experiencia aún más completa, existe un plan que incluye Disney Plus, Star Plus y Star ZPlay en un único combo por 1.150 pesos al mes. Además, algunos proveedores locales de TV y telefonía también ofrecen la opción de suscribirte a través de sus plataformas:

Personal Play App/Web : ingresar al sitio web de Personal Play, seleccionar la opción de suscribirse a Disney Plus y seguir los pasos indicados para completar el proceso de suscripción.

: ingresar al sitio web de Personal Play, seleccionar la opción de suscribirse a Disney Plus y seguir los pasos indicados para completar el proceso de suscripción. Personal Web : acceder al sitio web de Personal y seleccionar la opción de suscribirse a Disney Plus para iniciar el proceso de suscripción.

: acceder al sitio web de Personal y seleccionar la opción de suscribirse a Disney Plus para iniciar el proceso de suscripción. Flow y Fibertel: los usuarios de estos servicios podrán suscribirse a Disney Plus directamente a través de las aplicaciones o sitios web de Flow o Fibertel, según lo que indique el proveedor.

A pesar de que Netflix anunció nuevas restricciones en el uso de cuentas que comenzaron a regir en el mes de mayo, hasta el momento, no se ha anunciado una modalidad similar para suscribirse a Disney Plus con otros proveedores en Argentina.