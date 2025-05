¿Cómo obtener un descuento en la suscripción de Disney+?

Cómo contratar Disney + con descuento.

Una de las plataformas de streaming más populares de la Argentina es Disney+ porque ofrece un catálogo muy amplio de series y películas, además de que se suman un gran cantidad de eventos en vivo relacionados con el deporte. Por medio de algunos combos especiales, se puede acceder su servicio con un reducción en la tarifa.

Uno de los motivos por los cuales la plata forma de Disney cuenta con una gran cantidad de suscriptores es porque ofrece serie como Los Simpson de manera completa o los estrenos de Marvel pasan de forma muy rápida de las salas de cine a la plataforma. Además, hay producciones nacionales de calidad como El Encargado con una actuación más que destacada de Guillermo Francella o la colaboración de Robert De Niro en Nada, que presenta a Luis Brandoni como artista principal.

"Ay no amo la entrada de Disney Plus. Hermosa peli para ver con los nenes", expresó Oncepisodios, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de que el perfil no se encuentra configurado para menores de edad y la plataforma ofreció como recomendación Abzurdah, una película que retrata la historia de una joven que se enamora de un hombre nueve años mayor y que desencadena un amor obsesivo, al punto que se autoflagela por determinadas situaciones que le toca afrontar.

Sin embargo, hay una solución práctica para evitar que este tipo de películas o series sea presentado como una alternativa para los menores. La plataforma ofrece el control parental sobre los usuarios de la cuenta y se puede restringir el acceso al contenido disponible de manera muy diversa. También existe la posibilidad de activar el Modo Junior, crear perfiles por edades y colocar un pin de seguridad antes de ingresar.

Hay determinados servicios que ofrecen un considerable descuento sobre los diversos planes que Disney+ tiene disponible para acceder a su extenso catálogo. En algunos casos, solo alcanza con ingresar a la web de la plataforma y llevar a cabo el proceso de registro para obtener a una tarifa reducida, pero en otros es necesario tener cierta tarjeta de crédito o disponer de algún servicio de cable de internet.

Disney+ para usuarios nuevos: aquellos que se registren por primera vez podrán acceder a dos meses gratis.

aquellos que se registren por primera vez podrán acceder a dos meses gratis. Visa: los que tengan Visa Classic y Visa Gold reciben dos meses gratis. Mientras que los Visa Infinite fueron beneficiados con tres meses.

los que tengan Visa Classic y Visa Gold reciben dos meses gratis. Mientras que los Visa Infinite fueron beneficiados con tres meses. Claro TV y celular: primer mes gratis de Disney+ Premium y el segundo a 50%.

primer mes gratis de Disney+ Premium y el segundo a 50%. Meli+: el servicio total incluye Disney+ Estándar de manera gratuita, pero es una propuesta con anuncios.

el servicio total incluye Disney+ Estándar de manera gratuita, pero es una propuesta con anuncios. DirecTV: si se contrata DGO Full puede recibirse Disney+ Premium de manera gratuita.

Precios de Disney + en mayo 2025

Disney+ Estándar con anuncios:

Precio: $9.999 mensuales (precio final).

Disney+ Estándar sin anuncios:

Precio: $12.299 mensuales.

Disney+ Premium: