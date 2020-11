La muerte de Diego Maradona golpea a todas partes del mundo y en todas las áreas, no solo en el fútbol. Uno de los más fanáticos del mejor jugador de la historia es el popular artista Ricardo Montaner, quien en una reciente entrevista reveló que la canción "Soy feliz" fue hecha para el Diez.

"Lo hice en 2010 cuando Argentina iba al Mundial con Diego como director técnico. Después la canción trascendió en el Bailando, pero originalmente la escribí para alentar a la Selección cuando estuvieran en el vestuario, o en el micro viajando a cada partido", explicó el músico, en diálogo con la periodista Milagros Monti para Teleshow.

Y agregó: "Es la selección que yo seguí durante toda mi vida porque nací en Buenos Aires y futbolísticamente hablando soy muy hincha de Argentina. Escribí “Soy feliz” inspirado en esa aventura que tenía la Selección. Me pareció que era una buena idea mandarles una canción que los alegrara. Y fue recibida con mucho cariño".

Por otra parte, admitió que la muerte de Maradona le pegó duro a su vida y su familia: "Es imposible que haya un rincón en el planeta que no haya sentido el impacto por la noticia. Y es imposible que en algún rincón del plantea no se sepa quién es Diego Maradona. Por supuesto que me ha impactado, y a todos los que amamos el fútbol".

"Yo siempre he pensado que el fútbol es como la música, es un ingrediente que todos los seres humanos deberíamos tener muy cerca de nuestras manos. Viví momentos impresionantes de alegría viendo jugar a Diego Maradona. Ya, por esas alegrías, estaré eternamente agradecido. Mi padre festejaba los goles como si fuera un familiar de él, mis hijos han festejado sus goles y la alegría que nos ha dado como futbolista. (Su muerte) es lamentable y dolorosa. Y este tipo de noticias y golpes te ayudan, por un lado, a valorar aún más la vida y darte cuenta de lo que es aprovechar el tiempo con la gente que amas", reflexionó.

Maradona y Montaner se conocieron en los ´90 cuando fue como invitado a cantar a Ritmo de la noche, el programa que conducía Marcelo Tinelli por la pantalla de Telefe. Desde entonces, forjaron una relación que continuó tanto arriba como abajo de los escenarios.

Cuando estaba en pareja con Claudia Villafañe (madre de sus hijas Dalma y Gianinna) Diego lo ha ido a ver, y también se han encontrado en La Bombonera. Además, el artista argentino-venezolano le ha escrito y dedicado temas al ex futbolista que falleció el 25 de noviembre en su casa de Tigre a causa de una insuficiencia cardíaca.