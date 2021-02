Así fueron los últimos momentos del astro argentino con vida.

El ex futbolista y campeón del mundo Diego Armando Maradona ha fallecido a sus 60 años de edad. La fecha del 25 de noviembre de 2020 no ha sido una más para los futboleros de Argentina y del planeta entero, puesto que en dicha jornada "Pelusa" dejó de ser una leyenda viviente para pasar a la inmortalidad y ser llorado por millones de personas. Sus últimos días con vida y sus horas en la residencia de San Fernando lo tuvieron cansino, desganado y sin la alegría que lo caracterizó toda su vida.

Johnny Espósito, sobrino de Maradona y una de las personas más cercanas al "Diez" en sus últimos años, aseguró en el canal KZO que su tío "ya no quería vivir y no se dejaba ayudar". El protagonista fue el último que vio a Diego con vida, en la noche del 24 de noviembre: "Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota".

"Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio. 'No quiero seguir así', me dijo. No sé si sentía que se iba a morir, pero él jodiendo te decía: 'Yo viví hasta los 60, ya está, ya no quiero más'", reveló el familiar de Diego Maradona, quien es hijo de una de las hermanas del ex entrenador de la selección argentina. Lo cierto es que tras esa noche, llegó la inesperada noticia: el ídolo popular, pero por sobre todo su tío, había fallecido en su habitación.

Visiblemente emocionado, y nublado por los recuerdos de aquel fatídico 25 de noviembre, Espósito intentó detallar cómo fue la mañana en que llegó a la residencia de San Fernando y se enteró de la muerte de su familiar: "Fue inesperado. Se me pasaron millones de cosas. Uno no quería que llegue nunca ese momento. Pero pienso que no sufrió".

Coppola habló sobre el destrato recibido por Maradona

Guillermo Coppola fue otra de las voces que hoy se manifestaron acerca de la aparición de audios de Whatsapp que comprometen al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov momentos antes de la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre pasado. “Hoy me doy cuenta con mucho dolor el destrato que recibió por parte de todos”, expresó el ex manager de "El Diez".

Tras manifestar su indignación por lo que escuchaba y leía, aseguró que "será la Justicia la que determine quiénes son los responsables". En diálogo con América, lamentó: “48 horas después de la operación que le hacen a Diego llamo al doctor Luque para agradecerle todo lo que hizo creyendo que era otra cosa”.