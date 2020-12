El circo que se desató tras la muerte de Diego Maradona parece no tener fin. Poco más de una semana después de la triste noticia que conmocionó a millones de personas, el periodismo se ha dedicado a realizar un show en torno a la vida y los vínculos de Pelusa. Sin embargo, no todos quedarán impunes. Diego Maradona Jr. notificó que llevará a Luis Ventura a la Justicia, luego de que el panelista dijera públicamente que no es hijo de El Diez.

En Los Ángeles de la mañana, Diego Jr. tomó la palabra y enfrentó los dichos del periodista y confirmó que irá ante la justicia, luego de poner en duda su identidad. Recordemos que tiempo atrás se dijo que era hijo de un hermano de Diego Maradona. Sin embargo, el futbolista luego lo reconoció como su hijo, sin realizarse un ADN.

"Me hace reír mucho. No entiendo como gente inteligente puede darle bola. Es muy triste lo que está diciendo. Aparte Luis Ventura miente, y lo saben todos", sostuvo contundente Diego Jr. "Quiere fama, no hay otra. Luis Ventura esto lo va a tener que contar adelante de un juez", agregó sin vueltas Diego Maradona Jr. confirmando que irá ante la justicia contra el periodista.

Cuando Andrea Taboada le repreguntó: "¿Le vas a iniciar demanda a Luis Ventura?", Diego Jr., expresó: "Por supuesto. Diego Jr. va a demandar a Luis Ventura por los dichos en distintos programas con respecto al tema de su identidad".

Fantino se indignó con Ventura por un comentario sobre Maradona

Durante el último programa de Fantino a la Tarde, el conductor recibió la visita de Leo Sucar, persona que fue muy cercana a Maradona en los tiempos en los que el futbolista debió internarse en Cuba por su problema con las drogas. En dicha edición, el invitado y los panelistas recordaron sus experiencias junto al eterno capitán de la Selección Argentina.

Sin embargo, el momento más escandaloso del programa, y que causó la molestia del propio Fantino se produjo cuando Luis Ventura tomó la palabra y sostuvo que tanto Gianinna como Dalma Maradona se enfrentarán judicialmente a su madre Claudia Villafañe. Como consecuencia, el estudio de TV se vio revolucionado y el periodista debió dar explicaciones al respecto.