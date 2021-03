En una insólita entrevista en Todo Pasa, el nuevo programa de Matías Martin y Clemente Cancela en Urbana Play, el perito Diego Lagomarsino, procesado en el marco de la causa que investiga la muerte Alberto Nisman, habló sobre distintos temas más allá de la muerte del fiscal y, ante una extraña pregunta de Clemente Cancela, Lagomarsino se animó a hablar de la docuserie de Netflix “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”.

A partir de un acto fallido en el que Clemente Cancela quería referirse a otra docuserie de Netflix sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, el periodista le preguntó a Lagomarsino sobre el documental que narra la historia de la trágica muerte de María Marta García Belsunce. Con un tono más que amigable, ya que el informático es seguidor confeso del ciclo que conduce Matías Martin, éste expresó: "Por favor, no me metan más en quilombos".

"¿Viste Carmel?", reforzó Cancela a lo que Lagomarsino respondió: "Sí, es buenísimo. Me encantó". La pregunta que no podía faltar, al igual que para cualquier espectador de la docuserie, fue quién pudo haber sido el asesino ya que Carmel no aporta los indicios suficientes para concluírlo.

"Qué buena pregunta. Si le preguntás a la Justicia argentina, seguramente fue un comando iraní, pero bueno", bromeó el imputado en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman.

La docuserie de Netflix “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” cuenta las idas y venidad de un caso de femicidio que sigue sin dar respuestas convincentes en torno a lo sucedido. Lo curioso del producto de Netflix es que se narra con el ritmo de los policiales clásicos pues la historia no es otra que la del crimen del cuarto (en este caso, el country), cerrado donde el asesino y sus cómplices siempre estuvieron adentro del predio, sin posibilidad de escaparse.

María Marta García Belsunce, socióloga y vicepresidenta de Missing Children Argentina hasta el momento de su muerte, fue asesinada de cinco disparos en su casa ubicada en el country El Carmel. No fue un accidente doméstico, no hay un dictamen firme contra su esposo Carlos Carrascosa y el móvil de la muerte de María Marta tampoco pudo ser averiguado a 18 años de acontecido.

Lagomarsino confesó que usa stickers de WhatsApp referidos a Nisman

En la misma conversación tan descontracturada que sorprendió incluso a los conductores del programa, Lagomarsino confesó que en su WhatsApp tiene stickers que refieren al fiscal Alberto Nisman y compartió que le gusta el humor negro.