EN VIVO
Diego Brancatelli

El difícil momento de Brancatelli: "Que mál la estoy pasando"

En pleno debate televisivo por el escándalo que rodea a Luciano Castro, el periodista quedó en el centro de la escena y reaccionó con incomodidad ante comentarios que lo aludieron directamente.

14 de enero, 2026 | 18.31

Lo que empezó como un análisis mediático sobre un escándalo ajeno terminó convirtiéndose en una situación incómoda en el estudio. Durante la emisión de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, Diego Brancatelli quedó en el centro del debate y no logró disimular su malestar.

La charla giraba en torno a las versiones que involucran a Luciano Castro y Griselda Siciliani, un conflicto que sigue sumando repercusiones y material para la televisión. En ese marco, una frase lanzada al pasar por la conductora quien dijo: “Moraleja, no mandes audios”. Así abrió la puerta a una discusión más amplia sobre infidelidades y exposición pública.

El clima se tensó cuando Mariana Brey aportó una reflexión que resonó fuerte en el estudio: “Lo que hacen los tipos por una calentura. Las mujeres, creo que a la hora de la infidelidad, somos más inteligentes”. El comentario generó reacciones inmediatas y dejó a Brancatelli en una posición incómoda, que intentó sortear con una pregunta medida: “O sea, ¿no es cuestión de moral sino de inteligencia?”.

El incómodo momento de Diego Brancatelli

La conversación escaló con la intervención de Marixa Balli, quien sostuvo: “No creo que la infidelidad sea una cuestión moral. ¿Quién puede decir eso? Para mí es una cuestión de inteligencia”. El momento más tenso llegó cuando Paulo Kablan fue directo y sin rodeos: “Vos callate, que no podés decir nada”. Lejos de confrontar, Brancatelli optó por correrse del eje con una comparación deportiva que dejó en evidencia su estado anímico: “Yo soy el Gato Gaudio en la final de Roland Garros 2004. ¡Qué mal la estoy pasando! Vamos con otro temita. Nadie se muere de eso. Con amor y haciendo las cosas bien, se resuelve”.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas