El difícil momento de Brancatelli: "Que mál la estoy pasando"

Diego Brancatelli reconoció su incomodidad en pleno vivo.

Lo que empezó como un análisis mediático sobre un escándalo ajeno terminó convirtiéndose en una situación incómoda en el estudio. Durante la emisión de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe, Diego Brancatelli quedó en el centro del debate y no logró disimular su malestar.

La charla giraba en torno a las versiones que involucran a Luciano Castro y Griselda Siciliani, un conflicto que sigue sumando repercusiones y material para la televisión. En ese marco, una frase lanzada al pasar por la conductora quien dijo: “Moraleja, no mandes audios”. Así abrió la puerta a una discusión más amplia sobre infidelidades y exposición pública.

El clima se tensó cuando Mariana Brey aportó una reflexión que resonó fuerte en el estudio: “Lo que hacen los tipos por una calentura. Las mujeres, creo que a la hora de la infidelidad, somos más inteligentes”. El comentario generó reacciones inmediatas y dejó a Brancatelli en una posición incómoda, que intentó sortear con una pregunta medida: “O sea, ¿no es cuestión de moral sino de inteligencia?”.

El incómodo momento de Diego Brancatelli

La conversación escaló con la intervención de Marixa Balli, quien sostuvo: “No creo que la infidelidad sea una cuestión moral. ¿Quién puede decir eso? Para mí es una cuestión de inteligencia”. El momento más tenso llegó cuando Paulo Kablan fue directo y sin rodeos: “Vos callate, que no podés decir nada”. Lejos de confrontar, Brancatelli optó por correrse del eje con una comparación deportiva que dejó en evidencia su estado anímico: “Yo soy el Gato Gaudio en la final de Roland Garros 2004. ¡Qué mal la estoy pasando! Vamos con otro temita. Nadie se muere de eso. Con amor y haciendo las cosas bien, se resuelve”.