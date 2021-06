Diego Boneta demandado por un conflicto en Luis Miguel: La serie

El actor que interpreta a Tito, el tío de Luis Miguel, podría denunciar a Boneta por una escena que se fue de las manos y terminó mal.

El actor español Martín Bello, quien en la serie de Luis Miguel personifica a "Tito", el tío del cantante, anticipó que realizará una denuncia contra Diego Boneta, el protagonista de la producción, por una supuesta agresión durante las grabaciones de la serie durante febrero de 2020.

De acuerdo con lo publicado por la revista española Tvynovelas, el actor español intentará conseguir una compensación económica por gastos médicos que debió pagar por las lesiones que le habría provocado Boneta. En la publicación se habla de lesiones, moretones y contracturas provocadas por el actor mexicano.

“(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, detalló Bello.

De hecho, el actor señaló que su personaje fue eliminado de la serie durante la segunda temporada sin ninguna explicación. "En la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se supone que yo continuaba en el proyecto”, indicó.

Cómo fue la presunta agresión de Diego Boneta

Según relató Martín Bello, la escena en la que fue agredido estaba planteada dentro del guion como una situación mucho más tranquila de la que se dio al momento de grabar y por eso no consideró necesario que se utilizara un doble, no obstante, Boneta lo golpeó y lo mandó al hospital.

Según él, la toma se realizó unas 10 veces y luego de que terminaran de grabar, notó la presencia de moretones en el cuerpo y decidió avisar a la producción. Sus reclamos no fueron oídos y eso le causó molestias. “Cuando terminé la escena me fui a mi cámper. Al quitarme la ropa, me vi los moretones, fui a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena y no daban crédito a lo que había pasado”, detalló.

Y agregó: “Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió eso yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”.

Finalmente, Bello acudió al médico, quien le recomendó visitar a un ortopedista. Si bien los realizadores de la serie que emite Netflix cubrieron algunos gastos del tratamiento mientras se continuaban las grabaciones en México, una vez que volvió a España el actor dejó de recibir ayuda. “Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”, contó Bello.

La denuncia contra Diego Boneta

De acuerdo a las lesiones que padeció, el actor afirmó que dará inicio a un proceso legal contra Netflix, como productora de la serie, y contra Boneta. “(Busco) que se haga justicia y que no le vuela a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale”, cuestionó.

Y sentenció: “El comunicado que emitió la empresa productora es mentira, pues dicen que me han estado buscando, pero es falso. Yo reclamé por los gastos médicos y no me los querían pagar, tengo el mail de ellos negándose”