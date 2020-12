Luego de 38 años, Lucía Galán supo la verdad sobre su amor con Maradona

Lucía Galán y Diego Maradona mantuvieron una relación amorosa durante nueve meses en 1982, cuando el entonces futbolista estaba en crisis con Claudia Villafañe. Se trató de un romance oculto que no había salido a la luz hasta el 2012, cuando la cantante lo contó en el marco de una entrevista en la que ya no sentía que tenía por qué negarlo. Habían pasado muchos años y al fin y al cabo no le habían hecho mal a nadie ya que el astro estaba separado cuando conoció a la artista en España.

“No recuerdo cómo empezó todo, pero fue de una manera muy relajada, muy natural. A esa edad la admiración era mutua porque fue en la época del lanzamiento de ‘Olvidame y pega la vuelta”, contó la intérprete del exitoso tema que cantó junto a su hermano Joaquín en el dúo Pimpinela en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, en donde también definió a Maradona como “una persona divertida, entretenida, muy carismática”.

Lucía admitió que Diego no fue “el amor de su vida” y que la relación se terminó porque no había manera de mantenerla “por la distancia y la situación de cada uno”. Años más tarde, grabaron una canción que demostró que pudieron mantener su vínculo afectivo: “Querida amiga”.

La noche del 25 de noviembre, horas después de la muerte de Maradona, Lucía quiso asistir a la ceremonia privada que realizó la familia y amigos cercanos para despedir al ídolo en la Casa Rosada. Sin embargo, según detalló Marina Calabró en Confrontados, por el Nueve, Claudia Villafañe le habría negado el acceso durante una charla telefónica que mantuvieron cuando la cantante se comunicó para darle sus condolencias.

En verdad, la negativa de la empresaria tendría que ver con una decisión de sus hijas Dalma y Gianinna, quienes buscaban que la despedida sea solo para el círculo más íntimo. Ante esa situación. Galán se habría comunicado con Verónica Ojeda para también brindarle unas cálidas palabras en dicha circunstancia.

En esa llamada privada la cantante le expresó a Ojeda una duda que tuvo durante 38 años y que a partir de la muerte de Maradona jamás podrá obtener su respuesta. “Me quedé con una duda que ya no voy a poder evacuar...”, le habría dicho la artista a la profesora de gimnasia, siempre según reveló la conductora del ciclo de espectáculos que llegó a su fin.

“¿Vos te preguntás si Diego te amó?”, le preguntó Verónica a Lucía, que asintió: “Sí, la verdad es que es la duda que tengo y nunca me animé a preguntarle a Diego... Nunca se dio la oportunidad de preguntarle si me había amado”, habría confesado la cantante.

La respuesta de Verónica Ojeda fue contundente. “Lucía, quedate tranquila, yo sé que Diego te amó. Diego amó a muchas de sus mujeres. A vos también te amó y su familia te adoraba”, le habría dicho quien fuera la ex mujer de Maradona a Galán.