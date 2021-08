Confirmaron vía ADN que Magalí Gil no es hija de Diego Maradona

Revelaron los resultados de los estudios de la joven de la que se rumoreaba que el crack del fútbol había tenido junto a Claudia Mariana, la mujer que la dio a luz.

Los resultados de los estudios de ADN de Magalí Gil revelaron que la joven no es hija de Diego Maradona, como se había especulado en algún momento. De esta manera, la ciencia comprobó que siguen siendo cinco los herederos de la fortuna del crack del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020: Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Diego Fernando.

Según confirmó el periodista Ángel de Brito en su cuenta oficial de Twitter (@AngeldebritoOk), el análisis de compatibilidad que ella se realizó con una de las hermanas de "El Diez" dio negativo y despejó así las dudas sobre si "Pelusa" había tenido a ella en pareja con Claudia Mariana, la mujer que dio a luz a la muchacha de 26 años.

Quién es Magalí Gil, la mujer que decía ser hija de Diego Maradona

En noviembre de 2020, la Justicia prohibió que el cuerpo del "Pibe de Oro" se cremara hasta que se completaran todos los peritajes complementarios en el marco de la causa que investiga las circunstancias en las que falleció en su casa de Tigre, que ocupó para su rehabilitación tras haber sido operado de un hematoma subdural el 2 de ese mes.

El 16 de diciembre de dicho año, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 56 a cargo del Doctor Jorge Ignacio Sobrino Reig emitió una resolución en la que le informó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en Civil Nº 27, que lleva adelante la sucesión: "La Señora Gil solicita que se realice en autos el estudio de histocompatibilidad como prueba anticipada y que a tal efecto la Fiscalía actuante remita la muestra de ADN obtenida del aquí accionado".

A principios de aquel momento, Gil publicó un video en el que pidió que se esclareciera todo: “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y del nombre de mi madre biológica, lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En primer lugar, quiero contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación: siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, que nos corresponde a todas las personas del mundo. Por lo tanto pido, exijo, que este tema sea tratado con el respeto que se merece, ¿sí?”.

"Mi causa sigue, nunca se detuvo y no se va a detener. Yo no voy a parar hasta resolver si Diego Maradona es o no es mi papá biológico", cerró en ese momento Magalí, que además pidió respeto y empatía porque "del otro lado hay una persona".