De cara al Día Nacional del Mate, que se celebra cada 30 de noviembre en la Argentina, una de las marcas más imporantes del país presentó una nueva variedad sabor mango. La propuesta llega en un paquete de 500 gramos y se suma a la línea de yerbas saborizadas de la marca.

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El producto fue presentado por CBSé en octubre durante la feria MATEAR 2026. Ahora, Establecimiento Santa Ana, la compañía detrás de CBSé y Mateando, lo vincula con la celebración nacional y con su campaña para darle alcance mundial a la fecha.

Cómo es la nueva yerba mate de mango

Según informó la empresa en un comunicado, la nueva variedad tiene un perfil dulce y tropical, se comercializa en un envase de 500 gramos y es libre de gluten. La compañía apunta tanto a consumidores de yerbas saborizadas como a quienes buscan probar opciones frutales.

“CBSé Mango nace para responder a una tendencia global de consumo en la que los sabores tropicales ganan protagonismo”, sostuvo Gustavo Redondo, gerente comercial de Establecimiento Santa Ana.

La marca ya había presentado otras variedades frutales y, en 2025, incorporó Mango Picante a su catálogo. La nueva propuesta, en cambio, se presenta como CBSé Mango.

Por qué el Día del Mate se celebra el 30 de noviembre

La fecha fue establecida por la Ley 27.117 en conmemoración del nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas, referente guaraní vinculado a la historia de Misiones. La norma fue sancionada en 2014 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015.

En ese marco, CBSé renovó su campaña “Hagamos Ruido de Mate”, que propone convertir la jornada nacional en una celebración mundial. Para acompañar la iniciativa, la marca impulsa una petición en Change.org, que ya superó las 17.000 firmas.