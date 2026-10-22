Dermatólogos expertos coinciden: "Durante la menopausia, este es un error que impide recuperar el grosor de la fibra capilar".

Con el paso de los años, muchas mujeres notan que su cabello pierde volumen, se vuelve más finito y se quiebra con mayor facilidad. Esto es muy común durante la menopausia debido a los cambios hormonales, que pueden influir en el ciclo de crecimiento capilar. Sin embargo, no son la única causa de esta transformación.

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La dermatóloga estética, tricóloga y especialista en trasplante capilar Cristina de Hoyos explica en CLARA que el envejecimiento capilar puede manifestarse mediante una disminución progresiva del diámetro de la fibra, cambios en su textura, pérdida de brillo y mayor fragilidad.

Cómo cuidar el cabello fino durante la menopausia.

Uno de los errores más frecuentes es someter el pelo a temperaturas elevadas de manera habitual. Según advierte la especialista, "el uso frecuente de planchas y secadores a temperaturas altas puede deteriorar la cutícula y favorecer la rotura". Aunque estas herramientas no son la única causa del afinamiento, su uso excesivo puede debilitar la fibra y hacer que la melena se vea menos abundante.

Por qué el pelo se vuelve más fino durante la menopausia

Los cambios en la densidad capilar suelen hacerse más evidentes a partir de los 45 o 50 años. En esta etapa, la transición menopáusica se asocia con una disminución de los estrógenos, que puede modificar el entorno hormonal que influye en el ciclo capilar.

Pero no toda pérdida de grosor se debe a las hormonas ni debe considerarse una consecuencia inevitable de la edad. De Hoyos explica que el afinamiento asociado al envejecimiento puede provocar una pérdida gradual de grosor y calidad, mientras que la alopecia androgenética se caracteriza por la miniaturización progresiva de los folículos, que producen cabellos cada vez más finos y cortos.

También existen otras causas posibles. Un período de estrés físico o emocional intenso puede desencadenar un efluvio telógeno, que suele manifestarse como una caída más llamativa y difusa, a menudo meses después del episodio que la provocó. Por eso, si la raya del pelo comienza a ensancharse o la densidad disminuye progresivamente, conviene consultar con un dermatólogo para identificar el origen del problema y evaluar si existe una alopecia tratable.

El error que debilita la fibra capilar y favorece la rotura

El uso frecuente de planchita y secadores a temperaturas elevadas, los tratamientos químicos intensos y la tracción excesiva pueden dañar la fibra capilar. En particular, el calor puede deteriorar la cutícula, la capa externa que protege el cabello, y favorecer la aparición de puntas abiertas, aspereza, pérdida de brillo y rotura.

En estos casos, es importante distinguir entre un pelo que nace cada vez más fino y uno que pierde longitud y cuerpo porque se quiebra. El daño térmico o químico afecta principalmente al tallo capilar y no implica necesariamente que exista una alteración primaria del folículo.

Cómo cuidar el cabello fino durante la menopausia.

Para reducir el deterioro, conviene moderar el uso de herramientas de calor, evitar las temperaturas excesivas y mantener una rutina de cuidado suave. Los acondicionadores y los productos sin aclarado también pueden ayudar a facilitar el peinado y prevenir la rotura del pelo.

Cómo cuidar el pelo para evitar que se siga afinando

Además de reducir el daño térmico y mecánico, la dermatóloga recomienda prestar atención al cuero cabelludo. Mantenerlo limpio mediante un lavado adecuado no provoca por sí mismo alopecia y puede contribuir a su salud. El sueño adecuado, el ejercicio regular y una alimentación suficiente y variada también forman parte de los hábitos que favorecen el bienestar general y la salud capilar. Sin embargo, no sustituyen el diagnóstico ni los tratamientos específicos cuando existe una alopecia.