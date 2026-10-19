No hace falta teñirse las canas: los peinados sencillos para ocultarlas o disimularlas

Dejarse crecer las canas es un proceso que lleva tiempo y, en medio de la transición, los peinados pueden ser los grandes aliados para que el pelo luzca armonioso y cuidado sin tener que recurrir a la tintura. Hay algunos peinados fáciles y rápidos que se pueden hacer para disimular el crecimiento y además estar a la moda en la primavera 2026.

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Los mejores peinados para disimular las canas

Hay varios peinados rápidos y fáciles de hacer para disimular las canas y sumar personalidad al look, funcionan tanto en melenas largas como en más cortos. La clave casi siempre es incorporar el volumen y la textura, que ayudan a que las canas se mezclen con el resto del pelo.

La elección del peinado dependerá del lugar en el que se encuentren las canas: