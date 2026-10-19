No hace falta teñirse las canas: los peinados sencillos para ocultarlas o disimularlas

Dejarse crecer las canas es un proceso que lleva tiempo y, en medio de la transición, los peinados pueden ser los grandes aliados para que el pelo luzca armonioso y cuidado sin tener que recurrir a la tintura. Hay algunos peinados fáciles y rápidos que se pueden hacer para disimular el crecimiento y además estar a la moda en la primavera 2026.
Los mejores peinados para disimular las canas
Hay varios peinados rápidos y fáciles de hacer para disimular las canas y sumar personalidad al look, funcionan tanto en melenas largas como en más cortos. La clave casi siempre es incorporar el volumen y la textura, que ayudan a que las canas se mezclen con el resto del pelo.
La elección del peinado dependerá del lugar en el que se encuentren las canas:
- Rodete: se trata de uno de los recogidos que mejor camuflan porque es similar a una cobertura total, ya que las canas quedan integradas entre los mechones oscuros y se notan menos. Un truco útil es aplicar shampoo en seco antes de armarlo aporta la textura justa para sostener el rodete y no deja residuos visibles.
- Vincha de trenza: parece complicado, pero es un peinado muy simple. Con el pelo seco, se aplica un poco de espuma para definir ondas y se seca. Después, se junta el pelo hacia un costado, se arma una trenza y se la lleva alrededor de la cabeza como si fuera una vincha, fijándola con varios ganchitos.
- Colita para las canas en la coronilla: cuando las canas se concentran en la parte alta de la cabeza, la cola alta es la gran clave. En este caso, lo central es lograr brillo. Para eso conviene usar un tratamiento hidratante después del lavado, dejarlo actuar unos segundos, enjuagar, secar como de costumbre y recoger el pelo en lo alto con una colita.
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Pelo suelto con volumen en la parte frontal: para quienes prefieren llevar el cabello suelto, una buena opción es dar volumen en el frente, sobre todo si las canas aparecen en la zona del flequillo. Se logra con cepillo y secador, y no hay que olvidar un protector térmico que cuide la fibra del calor, el frizz y la humedad.
- Ondas suaves para melenas largas: las ondas son un clásico elegante que queda bien con o sin canas. Se aplica espuma sobre el pelo apenas húmedo, con especial atención en los largos, se seca con difusor y se peina con los dedos para que el movimiento quede natural.