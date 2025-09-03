Depardieu recurrirá la orden de ir a juicio por presunta violación, según su abogado

Foto de archivo del actor francés Gerard Depardieu llegando a una corte en Paris

Gerard Depardieu, una de las mayores estrellas del cine de Francia, apelará la sentencia que le obliga a comparecer en juicio por los cargos de violar a la actriz Charlotte Arnould en 2018, dijo el miércoles su abogado.

Al ser consultado sobre si estaba prevista una apelación, Jeremie Assous dijo a la radio Franceinfo: "por supuesto".

Depardieu, de 76 años, ha negado haber actuado mal en el caso y su abogado volvió a cuestionar la credibilidad de Arnould, quien acusó por primera vez al actor de violación en 2018, diciendo que las agresiones ocurrieron en su casa de París en dos ocasiones separadas cuando ella tenía poco más de 20 años.

La oficina del fiscal de París confirmó el martes que un juez de instrucción había dictaminado que el caso debía enviarse ante un tribunal.

Depardieu saltó a la fama en 1974 con "Going Places" y ha protagonizado decenas de películas en francés.

En los últimos años ha estado en el centro de un creciente número de acusaciones de agresión sexual.

En mayo fue declarado culpable de agresión sexual. Siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Con información de Reuters