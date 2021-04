Darío Barassi explotó de risa después de una insólita respuesta en 100 argentinos dicen

Es muy usual que los participantes de los juegos televisivos se pongan nerviosos y respondan preguntas con las más insólitas respuestas. A lo largo de los últimos años sobran los ejemplos de situaciones de este estilo. La más reciente sucedió en 100 argentinos dicen cuando una concursante aseguró que Cristóbal Colón era argentino. "Me puse nerviosa", fue la respuesta de Gisele ante la explosión de Darío Barassi por la insólita respuesta.

La divertida situación se dio cuando en el juego del Dinero rápido el conductor le presentó la primera consigna a los integrantes de la familia Cancellara: “Sin decir San Martín, un prócer argentino que tiene su estatua”. Mientras el primero del equipo mencionó a Belgrano, su compañera se la jugó por Cristóbal Colón, sin notar que aunque tiene una estatua, el navegante no había nacido en Argentina sino en la ciudad italiana de Génova, según afirman diversos expertos.

Una vez que terminó la ronda con las cinco consignas, Barassi encaró a Gisele para cuestionarle su insólita respuesta. Entonces el presentador le preguntó a la concursante dónde había nacido Colón, a lo que la integrante del clan Cancellara contestó que no se acordaba. Barassi redobló la apuesta para presionar a la invitada, le consultó de qué provincia era oriundo el navegante y agregó que era una "obviedad".

Todavía sin notar su error, la participante de 100 argentinos dicen aventuró: "No sé. Buenos Aires. Seguro la sabía, pero con las cámaras y todo...". "¿Cómo vas a decir que Colón es argentino? No existía Argentina cuando este tipo andaba descubriendo las Indias, ¿qué te pasa?", repuso Barassi completamente estallado de la risa mientras Gisele se reía por la situación y también por la vergüenza ante su insólita respuesta. Mientras se tapaba la cara, la participante se defendió: "¡Es que me presionaste mucho!".

Pero la concursante no fue la única que respondió eso ya que al ver cuántos argentinos habían asegurado lo mismo que Gisele hubo un encuestado que coincidió. "¿A vos te encuestaron para este programa? Porque no entiendo que alguien pueda decir Colón", cerró el presentador frente a la avergonzada participante. El histrionismo y originalidad de Barassi ya habían sido noticia hace unos días cuando el actor condujo 100 argentinos dicen descalzo. La divertida explicación que dio al aire era que le faltaban las plantillas a su calzado y se sentía incómodo, ya que tiene "pie plano". "Está frío el piso" reclamó con gracia el actor a su producción.