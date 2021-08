El enojo de Barassi con su productora: "No te hagas la viva"

Darío Barassi reveló un deseo que tiene y le mandó un mensaje especial con pedido incluido a las academias de baile.

Darío Barassi reveló que le gustaría aprender a hacer pole dance, también conocido como baile del caño. El conductor de 100 argentinos dicen está en un gran momento, no solo por el rating que mide cada día sino también por lo cómodo que se lo nota en su rol de presentador del exitoso programa de juegos de El Trece. Dentro de esa comodidad, Barassi se anima a todo y no duda en expresarlo como lo hizo en la emisión del jueves, cuando afirmó que después de ver el pole dance de Carolina Pampita Ardohain le dieron ganas de intentarlo a él.

Con la tranquilidad de que el público lo está acompañando y su facilidad para el humor, Darío Barassi suele tomarse licencias mientras conduce 100 argentinos dicen para contar intimidades, sus deseos y también sus pensamientos. De esta forma fue que el presentador reveló algo que le gustaría probar. Todo comenzó cuando preguntó a los participantes del ciclo de juegos que nombraran a algún jurado de Showmatch que también se haya desempeñado como participante del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Uno de los consultados mencionó rápidamente en Pampita. En ese momento Barassi se olvidó que estaba en medio del juego y comentó: "¿Vieron el caño de Pampita? ¿Chicos es joda?". El conductor recordó de esta manera la performance de la modelo que estuvo en el centro de la polémica por haberla realizado a solo unos días de haber tenido a Ana, su hija con Roberto García Moritán. "Quiero hacer pole dance, ¿Resiste o hay que poner límite de peso?", se animó Barassi, mientras de fondo se escuchaba a la productora del programa comentar que Pampita había estado "divina".

"Hay que poner una buena columna", consideró en broma la misma productora. Con cara de enojado, Barassi replicó: "Sí. No te hagas la viva. Maldita". "¿Me googleas si el pole dance tiene límite de peso? Quiero saber ahora así me saco la duda y si hay alguna academia que acepte canje me escriba", le pidió el conductor a su producción. Si bien en un principio pareció que se trataba de una broma de Barassi, lo cierto es que el presentador hizo el pedido con cara seria, por lo que habrá que estar atentos próximamente a sus historias de Instagram para ver si consiguió cumplir con su deseo y, por qué no, verlo también mostrando sus habilidades en la pista de La Academia.

Un participante comparó a Barassi con Lilita Carrió

Todo comenzó por el deseo de Barassi de tener el pelo largo. Su vestuarista le consiguió una peluca rubia y el conductor se la dejó el tiempo que pudo para llevar adelante el programa. Sin embargo, la incomodidad por la longitud de su cabellera lo llevó a desistir de su idea y se la sacó. Sin darse por vencido, el conductor pidió otra peluca, pero con el pelo más corto. Cuando se la probó, junto a una espada, Barassi bromeó con un insólito parecido a He-Man, el superhéroe. Cuando volvió al juego, una participante se lo quedó mirando y lo interrumpió: "¿Te puedo decir un parecido?". Ante la afirmación del conductor, la jugadora remató: "A Carrió". "Siempre me dijeron Lilita", respondió Barassi, desatando las carcajadas de los presentes en el estudio.