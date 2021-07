Dalma Maradona rechazó la invitación de Ángel De Brito para sumarse a LAM: "No me sentiría cómoda"

El conductor de LAM le hizo una propuesta por Instagram a la hija mayor de Diego Maradona con Claudia Villafañe. Ella le dijo que no y explicó sus motivos.

Ángel De Brito reveló quien podría ser la próxima figura le gustaría que lo acompañe como "angelita" en su programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y sorprendió. Su favorita es Dalma Maradona, la mayor de las hijas del ídolo Diego Maradona con Claudia Villafañe. Las expectativas de que eso ocurra duraron poco, ya que la conductora rechazó la propuesta y explicó los motivos.

El cambio constante de panelistas en LAM es una característica del ciclo que conduce De Brito y por eso, sus seguidores están muy atentos a las posibilidades de preguntarle al periodista a través de su cuenta de Instagram qué figuras de la farándula local tiene en mente.

Así ocurrió este miércoles cuando uno de los usuarios le consultó "¿Quién querés que sea 'Angelita' pero se hace la díficil?". "Dalma Maradona", contestó tajante con una etiqueta para llamar la atención de la hija del Diez. La respuesta de Dalma no tardó en llegar. "Cero difícil. No sé hacerlo. No me sentiría cómoda", explicó la hija de la ganadora de MasterChef Celebrity. De Brito le retrucó: "¡No sabrás hasta que pruebes!".

El intercambio de mensajes en Instagram entre Dalma Maradona y Ángel de Brito.

Dalma es columnista en el programa radial "Un día perfecto" (Metro 95.1), con Nicolás Cayetano y Gabriel Schultz. Además, hará una participación en la tira "El Marginal 4" (TV Pública). Como actriz, trabajó en ficciones como el unitario "Hospital Público", el film "La Rabia" y las novelas "Fanny, la fan", "Campanas en la noche", "La persuasión", entre otras, después de debutar en "Cebollitas" con nueve años.

En la actualidad, De Brito está acompañado por sus "angelitas", las panelistas Andrea Taboada, Yanina Latorre, Mariana Brey, Maite Peñoñori, Cinthia Fernández y Pia Shaw. Sin embargo, no queda nunca descartado un cambio, ya que una característica de su programa es justamente esa: rotar sus figuras.

Dalma Maradona vuelve a la televisión

El Marginal se convirtió en una de las ficciones argentinas más importantes de los últimos tiempos y conquistó a un público fiel tanto en televisión abierta como en Netflix. Y si bien en 2019 comenzó la producción de la cuarta temporada, la pandemia hizo que las grabaciones se retrasaran durante varios meses. Por eso, en su regreso al set, la productora Underground decidió grabar dos temporadas seguidas, para asegurarse de contar con todos los capítulos lo antes posible y anticipar cualquier inconveniente que pudiera surgir en relación a los contagios de COVID-19. En medio de las expectativas que genera la salida de los nuevos episodios, que aún no tienen fecha de estreno, se supo que Dalma Maradona se sumó al gran elenco de actores.

La hija de "El 10", que comenzó su carrera como actriz en 1997 en la serie infantil Cebollitas, le dará vida a una novia de Juan Pablo "Diosito" Borges (Nicolás Furtado) y lo visitará en el penal Puente viejo, la nueva cárcel a la que son trasladados los presos luego del incendio que se desencadenó en el penal de San Onofre. Allí, los hermanos "Diosito" y Mario Borges (Jorge Rissi) se reencontrarán con Pastor (Juan Minujín). Quienes también volverán a la historia creada por Sebastián Ortega y Pablo Culell son Martina Gusmán, como Emma; Gerado Romano, como Antín; Julieta Zylberberg, como Silvia, la exmujer de Pastor y Rodolfo "El Tano" Ranni, que será un aliado del clan Borges.