Dalma Maradona le respondió a sus tías: "Nosotras somos la familia que eligió mi papá"

En la madrugada de anoche, Dalma Maradona contestó historias en Instagram. La respuesta a sus tías, el amor de sus seguidores y el mensaje de su mamá Claudia.

Dalma Maradona dio la primera entrevista después de la muerte de su padre en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), con Ángel de Brito, y generó revuelo contando su verdad de los hechos. "Hasta el día de hoy nos recriminan cosas a mi hermana Gianinna y a mí, aunque ya no me molesta ni me duele nada. Tuve que aprender a relajarme y a dar menos explicaciones. Nunca nos interesó que la gente se enterara si veíamos o no a mi papá, pero con él pude resolver todo lo que tenía que resolver", expresó abiertamente.

A casi ocho meses de la muerte de Diego Maradona, la guerra interna crece y no tiene frenos. Ahora, la pelea en los medios de Dalma y Gianinna se extendió para con sus tías Ana, Claudia y Rita Maradona; y el abogado Matías Morla, que representa legalmente a las tres. A través de un escrito, ellas señalaron: "Surgió el rumor en los medios de que nuestras sobrinas pidieron el apartamiento de nuestro letrado. Hace meses que Morla se presentó como nuestro patrocinante, ¿por qué ahora este planteo? Está motivado por el amor por el dinero y la ambición que ellas han tenido desde siempre", en donde lanzan una grave acusaciones hacia las hijas del matrimonio Maradona-Villafañe como avaras y egoístas, y que el único interés que habían tenido por su padre siempre había sido el dinero que cosechó. Anoche, cerca de la madrugada, en su cuenta personal de Instagram, la actriz de Cebollitas posteó una historia con una caja de preguntas. "¿Alguien me quiere preguntar algo?", anunció.

Uno de sus seguidores le consultó por el conflicto con sus tías y los dichos que tuvieron para con ella y con su hermana Gianinna. "¿Qué pensas de lo que dicen tus tías?", la interrogó un usuario. "¿Qué de todo? Les mando mucho amor y ojalá que algún día puedan entender que la familia que mi papá eligió fuimos nosotras tres!", respondió en referencia a ella, su hermana y su mamá Claudia Villafañe, seguido de un emoji de un corazón rojo.

El apoyo de los seguidores maradonianos

Algunos usuarios no hicieron preguntas, pero igualmente aprovecharon la ocasión para mandarle fuerzas. "¡Vamos, Dalma! No bajen los brazos, mucha fuerza. Se va a hacer justicia, las cuida siempre", le escribieron en referencia a su padre Diego. Ella respondió con un breve pero potente: "Jamás". "Te banco cada día más, no es pregunta", le envió otro, mensaje que también contestó: "¡Muchas gracias de todo corazón! ¡Capaz ustedes no dimensionan lo importante que son sus mensajes! ¡Hacen muy bien!". Otro le consultó si en algún momento volvería a hacer Hija de Dios, el biodrama teatral unipersonal escrito y dirigido por Erika Halvorsen que protagonizó con éxito en el teatro SHA y en el Cultural San Martín. "Todavía no estoy preparada. En un futuro quién te dice... hoy te digo que no", contestó, sin cerrar la puerta a una futura reposición de la puesta. Y la que también apareció en las historias fue su madre, Claudia Villafañe, que le preguntó: "¿Sabes por qué te quiero tanto?". "¡Si! ¡Porque soy tu hija preferida y porque no hay nada que me dé más orgullo que ser tu hija! ¡Y porque mi hija te ama más que a mi! Porque sos la persona más buena que conozco... ¿sigo?", le respondió, demostrándole su amor incondicional en frente de sus 1,7 millones de seguidores.