Maradona en el cielo: el humo de las bengalas dibujó su silueta

En medio de la pandemia y después de 28 años sin alzarse con una copa, el triunfo del campeonato continental de la selección Argentina frente a Brasil en el Maracaná provocó un estallido de alegría, la única emoción colectiva y genuina del ultimo año y medio de pandemia. Este sábado, al igual que en todas las ciudades del país, en Mar del Plata se vivió una fiesta. Apenas el uruguayo Esteban Ostojich dio por terminado el partido, las movilizaciones fueron espontáneas: kilómetros de gente se movilizaron, entre banderas y camisetas, a los epicentros locales.

Pero en la ciudad de Patricio Peralta Ramos y de Guillermo Vilas ocurrió algo muy particular: la figura de Diego Armando Maradona se formó, una vez más, en el cielo. El humo de las bengalas construyó su silueta al lado del monumento a San Martín, en la esquina de la avenida Pedro Luro y Mitre. Las redes sociales se inundaron de fotomontajes, ilustraciones y videos emotivos de Maradona junto con el actual 10, Lionel Messi.

"Me asombra que se lo pedían más a mi papá que a los jugadores. Me preguntaba: ¿Esto va a parar algún día o va a ser siempre así?", dijo hoy entre risas Dalma Maradona, en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana. El recuerdo de Diego es permanente. Entre las bengalas, la luz de las calles y el monumento del Libertador de América se genera una figura.

Otra vez, el astro del fútbol dejó su huella en el cielo.

Dos días después de su muerte, el 25 de noviembre del 2020, apareció en el cielo de Paraná. Y también, en medio de las ofrendas de amor masivas en su casa de La Paternal, las velas empezaron a arder y dibujaron su silueta entre las flores. Es creer o reventar.

Dalma Maradona y la posibilidad de abrir el cementerio para visitar a Diego

La actriz Dalma Maradona dio una entrevista en exclusiva con Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la mañana y habló de todo: la muerte de su padre, el velorio multitudinario, la reacción de su hermana Gianinna, el partido de la Selección y el abogado Matías Morla, con quien mantiene una disputa judicial. Pero además respondió a un pedido específico que le hacen sus seguidores todos los días, a ella y a su hermana, todos los días: que abran el cementerio privado para poder despedirlo de cerca. "Les pido a todos los que quieren llevarle una flor a mi papá que nos tengan paciencia. Queremos solucionarlo, pero así como hay mucha gente muy buena, hay mucha gente muy mala", comentó.

Las hijas del matrimonio Maradona-Villafañe fueron cuestionadas por muchos sectores en cuanto a su participación en la vida de su padre, pero "Dalmita", como le decía su padre, se mostró segura: "Hasta el día de hoy nos recriminan cosas a mi hermana Gianinna y a mí, aunque ya no me molesta ni me duele nada. Tuve que aprender a relajarme y a dar menos explicaciones. Nunca nos interesó que la gente se enterara si veíamos o no a mi papá, pero con él pude resolver todo lo que tenía que resolver".