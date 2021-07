Dalma Maradona y la posibilidad de abrir el cementerio para visitar a Diego

Dalma Maradona dio su primera entrevista televisiva después de la muerte de su padre.

La actriz Dalma Maradona dio una entrevista en exclusiva con Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la mañana y habló de todo: la muerte de su padre, el velorio multitudinario, la reacción de su hermana Gianinna, el partido de la Selección y el abogado Matías Morla, con quien mantiene una disputa judicial. Pero además respondió a un pedido específico que le hacen sus seguidores todos los días, a ella y a su hermana, todos los días: que abran el cementerio privado para poder despedirlo de cerca. "Les pido a todos los que quieren llevarle una flor a mi papá que nos tengan paciencia. Queremos solucionarlo, pero así como hay mucha gente muy buena, hay mucha gente muy mala", comentó.

Las hijas del matrimonio Maradona-Villafañe fueron cuestionadas por muchos sectores en cuanto a su participación en la vida de su padre, pero "Dalmita", como le decía su padre, se mostró segura: "Hasta el día de hoy nos recriminan cosas a mi hermana Gianinna y a mí, aunque ya no me molesta ni me duele nada. Tuve que aprender a relajarme y a dar menos explicaciones. Nunca nos interesó que la gente se enterara si veíamos o no a mi papá, pero con él pude resolver todo lo que tenía que resolver".

La denuncia de Dalma y Gianinna Maradona contra Matías Morla

Dalma y Gianinna denunciaron penalmente a Morla: lo acusan de defraudación por administración fraudulenta en la explotación de marcas con el nombre de su padre. Morla dio una entrevista en abril, con Jorge Rial, en donde dijo que Diego le decía que sus hijas lo saludaban por Twitter y no lo venían a ver. "En esa entrevista, Morla mintió en todo. Sigo leyendo declaraciones y sigo llorando en mi cama: cómo hablaban de él, cómo lo trataban como persona. Todo eso lo van a tener que pagar. A mí nadie me va a devolver a mi papá, pero mínimo, pido justicia". Y blanqueó no haber dejado pasar a Morla a despedir a Maradona. "Me hago cargo. Yo no lo dejé entrar".

El 26 de noviembre, el velorio terminó antes de lo previsto, entre el amor de la gente, el escándalo y la represión policial. "Nada estaba preparado para hacer un velorio de cinco días, ¿a quién queríamos complacer? En ese momento, nos miramos y dijimos "esto no da para más"". Ese mismo día, el periodista Martín Arévalo hizo trascender una noticia: Diego había pedido explícitamente y por medio de una carta que quería ser embalsamado y que su cuerpo se preserve con el correr de los años. Pero Dalma lo desmintió: "Mi papá nunca pidió que lo embalsamen, es una pavada eso. La voluntad de mi papá fue estar con sus padres, y eso sí o sí se tenía que cumplir. Más allá de cualquier pelea, a mí me avala una vida al lado de mi papá. Y mi papá se merece justicia", concluyó.