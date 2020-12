Tras una lucha de hace años, el aborto será definitivamente legal, seguro y gratuito. En la madrugada de este miércoles, y mientras cientos de mujeres realizaron una vigilia frente al Congreso, el proyecto de ley consiguió mayoría en el Senado y el país se tiñó de verde. Dalma Maradona fue una de las tantas mujeres que también celebraron este hecho histórico para la Argentina. Sin embargo, y por medio de sus redes sociales, contó que fue agraviada por los antiderechos: "Me da vergüenza por ustedes".

Dalma, quien hacer poco más de un mes recibió la triste noticia de que su padre Diego Maradona falleció, siguió el debate de los senadores y tuvo algunas reacciones a través de algunas publicaciones que hizo en sus historias de Instagram. Cuando se conoció el veredicto, expuso su alegría con algunas fotos vinculadas al aborto legal.

De todas formas, un rato después, Dalma Maradona se mostró furiosa y denunció que fue maltratada por diferentes usuarios de las redes sociales que le escribieron para agraviarla: "Son 4 pero es siempre lo mismo con 'salvemos las 2 vidas'... ¿En qué momento de mis historias yo las insulto? Solo se autodefinen".

Asimismo, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe manifestó: "Nunca tan convencida del lado de la vereda que estoy. Y no pongo lo que me contestan porque me da mucha vergüenza por ustedes... Nunca del lado de obligar a parir a una niña, ¡nunca!".

El llanto de Lali Espósito tras la legalización del aborto:

"¡Vamos, carajo! Es ley, chicas. Es ley, es ley, es ley... Vamos, carajo. ¡Qué emoción!", manifestó Lali en el primer video que filmó, y en el que se mostró con un pañuelo verde. Luego, en otra toma, comentó: "Qué emoción, loco. Qué emoción. Como dijo (la referente feminista Florencia) Freijo, es la emancipación de la pertenencia arcaica. Es... Se cambió la historia. Felicidades a todas. Felicidades".

Asimismo, y por medio de su cuenta oficial de Twitter, la famosa cantante que desde hace tiempo lleva y defiende el pañuelo verde, escribió un sentido mensaje: "Gracias, hermanas. Gracias al feminismo. Gracias por la lucha. ¡Es ley, carajo!".