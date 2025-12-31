Es el más alto de Latinoamérica y está ubicado en Monte Hermoso: el faro que rompe récords.

La costa argentina es toda una caja de sorpresas, incluso para quienes creen conocerla por completo. Precisamente, una ciudad del sur de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un récord que pocos reconocen: no solo tiene el faro más alto del país, sino de todo Latinoamérica. En esta línea de logros, también está reconocido como uno de los más elevados del mundo entero,

Se trata del Faro Recalada a Bahía Blanca, una construcción que guía a los navegantes desde hace más de un siglo y tiene 67 metros de altura. Ubicado en Monte Hermoso, este gigante blanco y negro es una pieza clave de la historia marítima nacional y un punto cargado de datos curiosos que lo vuelven único.

Con sus 67 metros, el Faro Recalada supera ampliamente a otros faros de la región. Para dimensionarlo mejor: equivale a un edificio de más de 20 pisos. Su potencia lumínica permite que la señal sea visible a más de 30 kilómetros mar adentro, una distancia vital para los barcos que ingresan al sistema portuario de Bahía Blanca, uno de los más importantes del país.

El faro fue inaugurado en 1906 y construido con una estructura troncocónica de hierro, diseñada para soportar los vientos intensos del Atlántico Sur, la salinidad y las tormentas costeras. Su pintura a franjas blancas y negras no es decorativa: sirve para que sea fácilmente reconocible durante el día.

Para llegar a la linterna hay que subir más de 300 escalones en espiral. No es un paseo sencillo, pero quienes lo han hecho coinciden en que la vista desde arriba justifica el esfuerzo: mar abierto, médanos, costa y una sensación de aislamiento absoluto.

Un guardián clave para la navegación

El nombre “Recalada” no es casual. En términos náuticos, se refiere al primer punto visible de la costa al que llega un barco después de una larga travesía. Durante décadas, este faro fue la primera señal de tierra firme para embarcaciones que cruzaban el Atlántico.

A pesar de su récord continental, el Faro Recalada a Bahía Blanca no es tan famoso como otros íconos turísticos. Su ubicación alejada de los grandes centros urbanos lo mantiene casi como un secreto bien guardado del litoral bonaerense.