Encuentran un nido de dinosaurios real: el tesoro de 150 millones de años que fascina a la comunidad científica.

Un equipo de paleontólogos en Portugal anunció un hallazgo que vuelve a colocar a ese país en el centro de la paleontología mundial: el descubrimiento de un nido de dinosaurio con huevos fosilizados que datan de hace aproximadamente 150 millones de años, durante el Jurásico Superior.

El nido fue hallado en los acantilados de la playa de Santa Cruz, en el municipio de Torres Vedras, como resultado de trabajos de prospección y monitoreo en yacimientos paleontológicos de la zona. Según la Sociedad de Historia Natural de Torres Vedras (SHN), los fósiles fueron localizados dentro de un bloque de arenisca granular, un tipo de sedimento poco común para este tipo de hallazgos, lo que sugiere que los huevos podrían haber estado enterrados parcialmente cerca de la orilla de un río en aquel entonces.

Huevos bien preservados y dispuestos de forma natural

Los investigadores estiman que el conjunto contiene alrededor de 10 huevos, organizados en una disposición que indica una puesta original y no simplemente una acumulación por arrastre. Las primeras observaciones apuntan a que los huevos están conservados en tres dimensiones y dispuestos de manera ordenada, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un nido auténtico creado por un dinosaurio carnívoro.

“La disposición y el estado de conservación de los huevos no parecen ser el resultado de un transporte por agua”, explicó el director de la SHN, Bruno Camilo, y destacó que estos fósiles ofrecen una ventana valiosa al comportamiento reproductivo de estos animales prehistóricos.

Tras la excavación, los huevos fueron trasladados a laboratorio, donde se utilizarán técnicas avanzadas de tomografía computarizada para visualizar su interior en modelos tridimensionales sin destruir las valiosas muestras. Este enfoque permite a los científicos buscar indicios de embriones preservados y obtener información sobre su desarrollo y especie sin dañar la estructura fósil.

Portugal, un lugar clave para estudiar dinosaurios del Jurásico

Este hallazgo refuerza algo que ya se sabía: Portugal es uno de los pocos lugares del mundo donde se han encontrado huevos y nidos de dinosaurios del Jurásico Superior, aportando piezas fundamentales para entender la biología y la distribución de estos animales hace millones de años