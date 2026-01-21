Fuerza Bruta: El regreso de Aven es una opción perfecta para disfrutar en verano.

La Ciudad de Buenos Aires tiene en su oferta cultural una opción perfecta para los fines de semana de este verano 2026: se trata del nuevo programa de Fuerza Bruta. Con la llegada del verano y un pulso urbano que se vuelve más distendido, Fuerza Bruta presenta una de las propuestas culturales más atractivas de la temporada: el regreso de AVEN a la Sala SinPiso.

Se trata de una experiencia intensa y festiva que invita a soltar el control, jugar y sumergirse de lleno en un universo sensorial diferente. Tras una gira internacional que recorrió países como Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, el espectáculo vuelve a Buenos Aires completamente renovado y dispuesto a convertirse en uno de los grandes planes del verano.

Las funciones se realizan de jueves a domingo y apuntan a instalarse como un punto de encuentro imprescindible durante enero. Desde su estreno en 2023, AVEN se consolidó como una propuesta que rompe con el formato tradicional del teatro. No hay butacas ni espectadores pasivos: el público es parte activa de un recorrido que estimula el cuerpo y los sentidos.

El nombre AVEN no responde a una definición precisa; es una palabra creada, abierta a la interpretación, que combina la idea de aventura con la de un paraíso posible. Ese concepto se materializa en un mundo salvaje y lúdico donde todo puede suceder: desplazarse entre cascadas, bailar bajo un vuelo de mariposas o viajar dentro de una ballena forman parte del recorrido.

Fuerza Bruta: El regreso de Aven.

Con un elenco renovado de intérpretes y bailarines, Fuerza Bruta vuelve a desafiar sus propios límites artísticos y reafirma su sello inconfundible: una celebración sin edades, sin fronteras y sin reglas rígidas. AVEN es emoción en estado puro, contacto real y una invitación directa a la felicidad más visceral.

Lo nuevo de Fuerza Bruta, una opción para el clima veraniego

Pensado especialmente para los meses de calor, el espectáculo se integra a la dinámica porteña como una opción ideal para after office, salidas nocturnas, planes en pareja, en familia o con amigos. Con DJ en vivo y una energía que se renueva en cada función, AVEN se presenta como una experiencia imperdible tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan durante el verano.