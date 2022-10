Babasónicos brilló en el Movistar Arena frente a más de 25 mil personas

La icónica banda llevó adelante dos fechas en el estadio cuyos recitales duraron casi dos horas.

Babasónicos tuvo un exitoso paso por el Movistar Arena y realizó un espectáculo que deslumbró a todo el público. Con una puesta en escena caracterizada por luces, un Adrián Dárgelos paseándose por el escenario y el furor de las más de 25 mil personas que asistieron, los shows fueron realizados con éxito.

Luego de lanzar su nuevo álbum llamado Trinchera Avanzada, Babasónicos tuvo dos importantes fechas: 26 y 28 de octubre del 2022 en el Movistar Arena. El público se mostró paciente al esperarlos, con una ansiedad totalmente perceptible cuando se asomaban las 21, horario en el que estaba pautado el recital.

Comenzó pasadas las 21.30 y sus primeros tres temas rompieron con tanta ansiedad e hicieron saltar y mover a la gente. En el vivo, Babasónicos pudo demostrar por qué son los pioneros de un género que se comercializó muchos años después: el indie, con una cuota de safe y rock.

El grupo musical formado en el año 1991 atrajo un público renovado y joven, más allá de sus años dentro de la música. Tocaron sus temas más conocidos, pero también se dieron el lugar para hacer lo más "under". Adrián Dárgelos fue la estrella a la que todo el mundo miraba, ya que el escenario tenía una pasarela vallada en la que podía caminar libremente y generar cierta calidez.

Al cierre del show, amagaron dos veces con irse, pero la euforia de la gente pudo más. Y volvieron con todo para hacer un "mashup" entre Carismático y Yegua, a puro pogo. De cara al cierre del año, todavía tienen varias fechas por delante. Bahía Blanca, Mendoza, Quilmes, Ituzaingó, Paraguay, son algunos de los lugares donde tienen pactado presentarse.

El conmovedor homenaje de Coldplay a Soda Stereo en su primer show en River

Coldplay pisó fuerte en Argentina y sorprendió al público con una sorpresa especial: en el primero de los diez shows que darán en el Estadio Monumental de River Plate, la banda británica de pop rock homenajeó a Soda Stereo al cantar su hit "De música ligera" en medio del recital.

El grupo musical liderado por Chris Martin quiso acercarse a sus fanáticos argentinos de una forma especial, luego de que hayan agotado diez estadios en tiempo récord, logrando vender más de 550 mil entradas para sus shows en nuestro país. Así fue como tomaron la decisión de cantar "De música ligera", provocando la reacción eufórica de las 60 mil personas que formaron parte de su debut en Argentina, en medio de su gira “Music of the Spheres World Tour”. Anteriormente, Chris Martin había participado con este tema de manera virtual en la serie de conciertos de despedida que Soda Stereo dio este año.

Además de la joyita argentina, los éxitos como “Yellow”, “Clocks”, “The Scientist”, “Viva la Vida”, “A Sky Full of Stars”, “In My place” y “Fix You” no faltaron. El recital completó su magia con los tan esperados estímulos visuales del show, como fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, rayos laser, pantallas esféricas y un carnaval lumínico con las pulseras que tenía el público en sus muñecas.

Así como H.E.R. fue confirmada como la artista especial que acompañará a Coldplay durante las diez fechas en el legendario Monumental, la banda liderada por Chris Martin también anunció el show de la cordobesa Zoe Gotusso como artista nacional invitada.