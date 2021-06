Bitcoin sigue en caída y alcanzó el valor más bajo desde que comenzó el año 2021

Bitcoin cayó hoy por debajo de los US$ 30.000 por efecto de las prohibiciones definidas por el Gobierno chino, pero también por los anuncios de los Estados Unidos de avanzar hacia su regulación.

Bitcoin cayó hoy por debajo de los US$ 30.000 por efecto de las prohibiciones definidas por el Gobierno chino, pero también por los anuncios de los Estados Unidos de avanzar hacia su regulación, y así pierde en tan sólo dos meses más de la mitad de su valor máximo de US$ 64.863 alcanzado en abril de este año.



De acuerdo con el sitio de cotizaciones Coinmarketcap, el bitcoin se ubicaba en US$ 29.760 con una baja de 9% intradiaria y una caída de 26% semanal. El raid bajista de la criptomoneda se inició el domingo tras el anuncio de China de prohibir a los bancos y a la plataforma de pagos Alipay comerciar productos relacionados con criptomonedas, luego de cerrar casi todas las granjas generadoras de la misma.

El último fin de semana, Bitcoin se encontraba en torno de los US$ 35.000, tras no poder superar los US$ 40.000 los días previos a pesar de la aprobación de su uso en El Salvador como moneda de curso legal. Las restricciones, prohibiciones, regulaciones y avances sobre el comercio de las criptomonedas vienen golpeando al bitcoin desde mediados de abril, cuando alcanzó su récord de US$ 64.863.

A partir de entonces, prohibiciones en China, anuncios de regulación en Europa y en los Estados Unidos, y hasta la decisión de la automotriz Tesla –uno de los principales impulsores de la criptomoneda- de dar marcha atrás con aceptarla como medio de pago, fueron mermando el valor de bitcoin hasta bajarlo a menos de la mitad de lo que valía hace tan sólo dos meses.



También influyeron fuertemente los registros dados a conocer desde febrero de este año por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que dan cuenta del enorme consumo de energía que representa la red de bitcoin.

El valor del Bitcoin es el más bajo desde que comenzó el año 2021

El Índice de Consumo de Electricidad de Cambridge Bitcoin (CBECI por sus siglas en inglés) es un indicador que proporciona una estimación en tiempo real, del uso total anual de electricidad de la red bitcoin, y permite comparaciones en vivo con usos alternativos de electricidad para poner las cifras en perspectiva. Como ejemplo, la red bitcoin consume 121,36 teravatios hora mientras que consumo de la Argentina es de 121 TWh.



A partir de esto, muchos países comenzaron a replantearse la actividad no sólo comercial de las criptomonedas sino también la minería para producirlas. El valor alcanzado hoy por bitcoin es el mínimo desde enero de este año.