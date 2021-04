Susana Giménez y su hermano esperan la confirmación del día y el lugar para vacunarse contra el Covid-19 en Uruguay

Desde el inicio de la pandemia de Coronavirus, Susana Giménez está viviendo en La Mary, su mansión de Uruguay y como es residente del país vecino, ya solicitó el turno para darse la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19. Así lo confirmó su hermano, Patricio Giménez quien también está aguardando su turno.

Después de que Mecha, su hija, recibió la primera dosis de la Sinovac, que le correspondía por su edad, en Maldonado, la diva hizo el trámite correspondiente para solicitar vacunarse en el país vecino y está a la espera de la confirmación del turno. Susana recibirá la primera dosis de la Pfizer que corresponde a los mayores de 70.

Este lunes Patricio Giménez, hermano de la conductora dialogó con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live y confesó que están a la espera del lugar y fecha para comenzar el esquema de inmunización contra el Coronavirus aunque no dio más detalles al respecto. “Yo estoy a la espera de que la app nos indique cuándo y dónde vacunarme”, sintetizó. De igual manera, tras ser consultado por el turno de su hermana, insistió: “Ella está esperando que la aplicación le diga dónde y cuándo hacerlo“

Susana no se vacunó en Miami

El año pasado, Susana Giménez viajó a Miami para pasar Navidad en la ciudad balnearia estadounidense que atrae al turismo no sólo por las playas sino por la comercialización de las vacunas del laboratorio Pfizer para evitar el contagio de Coronavirus. Así fue el caso de la conductora Teté Custarot quien confesó en el mes de marzo que se vacunó en Estados Unidos cuando fue a pasar las Fiestas con su amiga, Susana Giménez. Rápidamente empezaron los rumores que aseguraban que la diva también se había vacunado en Miami.

“Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas y no tenía idea, no es que me fui a vacunar. Y cuando empecé a ver que podía anotarme ahí. (El trámite) lo hizo Dany Mañas, que estuvo cuatro días metido buscando todo”, explicó Teté al tiempo que aclaró que Susana no accedió a la vacuna porque luego de compartir la Navidad, volvió a Punta del Este.