Susana Giménez reveló las secuelas que le quedaron tras tener COVID-19: "Hubo preocupación"

La diva argentina pasó su recuperación en su casa de Punta del Este. El 6 de julio recibió el alta y sigue con secuelas de la enfermedad que la dejó internada durante un tiempo.

La conductora Susana Giménez todavía padece las secuelas del coronavirus. A más de 30 días de haberse contagiado en Uruguay, la diva argentina reveló cuáles son las consecuencias que aún sufre.

La diva pasó 15 días internada en el Sanatorio Cantegril y ahora se encuentra en "La Mary", su mansión de Punta del Este, junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse. El periodista Carlos Monti en el programa Nosotros a la Mañana, informó sobre el estado de salud y el resultado de los controles médicos. "En las últimas horas hubo preocupación. Recordemos que ella sufrió Covid, estuvo internada varios días y lo cierto es que se sometió a una serie de estudios" contó Monti. "El sábado pasado tuvo que ir nuevamente al Cantegril para hacerse placas (de tórax y pulmones) porque el médico quería ver cómo estaba... Las placas dieron bien, pero quedó un poco ronca. De hecho, en su cuenta de Instagram, ella cumplió con una pauta comercial y se le nota que le falta un poco el aire y está ronca", agregó el periodista.

A pesar de esta secuela que preocupa a los allegados, su médico le dijo que no iba a tener inconvenientes mayores y que con el correr de los días lo iba a poder superar.

"Susana hizo una única salida cuando fue a la frutería en la rotonda de la parada cinco y se está especulando con que probablemente a mitad de mes pueda volver a la Argentina... Ella está evaluando la posibilidad de regresar al país pero nada confirmado", aseguró Monti. "Está muy tranquila y cuando le preguntan si tiene ganas de volver a la televisión dice que 'no'. Además está muy atenta a la participación de su hermano Patricio en un reality show (MasterChef Uruguay) y los productores de ese programa están pugnando para que ella vaya a hacerle el aguante... todavía esto no está confirmado pero por eso, Susana estaba evaluando si vuelve a la Argentina o sigue instalada en su mansión de Punta del Este, La Mary", concluyó.

Subió un video a su cuenta de Instagram donde se la ve caminando por el campo y escribió: "Todos los días hacemos con Mecha una 'caminata recuperativa' post COVID para mejorar la capacidad de los pulmones. Es increíble como cada vez se puede un poco más!".

Susana y el recuerdo de "Argenzuela"

“Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”, dijo la diva en abril de este año desde su chacra en Uruguay cuando le preguntaron por la situación social en el país y fue muy crítica con el gobierno de Alberto Fernández.