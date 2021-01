Infectóloga dejó en ridículo a Nicolás Wiñazki por su militancia macrista

La pandemia por coronavirus sigue latente en Argentina y el mundo. Si bien muchas vacunas ya fueron aprobadas y aplicadas a trabajadores de la salud, todavía no se iniciaron las campañas de vacunación para la población general. Según confirmó el Ministerio de Salud, se registraron 142 muertes y 11.396 nuevos casos de COVID-19. En total, hay 46.355 personas que murieron por la enfermedad y 1.843.077 contagiados. A pesar de esto, muchos medios de comunicación desinforman, viralizan fake news y critican medidas sanitarias que el Gobierno lleva adelante para proteger a la población.

En esta ocasión, el cruce se dio durante una entrevista en Todo Noticias (TN) donde la infectóloga Gabriela Piovano criticó fuertemente las formas que lleva adelante el canal: "El asunto es cuando se está apostando constantemente a que nos vaya mal, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de salvar vidas humanas independientemente si votaron a Alberto Fernández, miran TN o C5N. Recién te estaba señalando Navarro, hablás estigmatizando a la gente que va a llevar la campaña de vacunación adelante". El periodista dijo que "está muy claro" que no vacunan según ideología.

A su vez, le preguntó: "¿Vos pretendés que (Mauricio) Macri también tenga una empresa que vacune a todo el país? Otra vez el privado cuando nos fue mal. Estabas hablando de que el Estado estaba desarmado...". Y el periodista le respondió provocativo: "Sí, claro que esta desarmado". Pero la infectóloga, disparó: "Pero estuviste cuatro años defendiendo a un Gobierno que bajó el Ministerio de Salud a Secretaría".

Ante esta acusación contra sus compañeros y la cadena del Grupo Clarín, el comunicador le preguntó quién defendió al gobierno y dijo "es increíble que estemos hablando de lo que supuestamente dice la prensa". Frente a la contestación, la trabajadora del Hospital Muñiz no dio vueltas: "Ustedes lo defendieron, entrevistaron a (Adolfo) Rubinstein y no le preguntaron nunca por qué dejó vencer vacunas".

"Eh... Lo informado yo, Piovano", dijo sin palabras ante el dardo que le arrojó. Mientras que Piovano, haciendo caso omiso al dato, agregó: "Ahora Rubinstein está hablando por todos lados como si no hubiese sido responsable de 32 mil muertes". Ante esto, el periodista dijo que "no tenía que dar explicaciones" sobre lo que preguntaba y lo que no. "¿Pudiste conocer a tu sobrino al final?", le consultó irónicamente tras el video que se hizo viral durante la cuarentena. De forma cortante, respondió que sí y cerró la nota.

Mirá el momento: