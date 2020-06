Todos contra Luis Novaresio: Dos médicos y dos panelistas lo pasearon en vivo y no supo qué decir

El conductor de Animales Sueltos Luis Novaresio pasó un mal momento cuando dos panelistas del programa y dos médicos desmintieron sus afirmaciones en contra de la cuarentena que se extenderá hasta el 28 de junio en las zonas de Argentina con circulación comunitaria.

El médico Luis Cámera comenzó la entrevista cuestionando el programa Animales Sueltos en la cara de Luis Novaresio al decir que hicieron un escándalo con el nacimiento de una bebé con coronavirus en la ciudad de Necochea, algo que puede generara pánico en las regiones del interior del país que están reabriendo sus comercios.

Luego Novaresio fue desmentido cuando manifestó que la cuarentena les da mayor poder al presidente, Alberto Fernández, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La panelista Romina Manguel lo desmintió al decir que las medidas van contra su poder político, porque "por primera vez comenzaron a caer en sus imágenes en las encuestas. No hay un rédito político de esto".

Por su parte, Orduna cuestionó que se critique en el programa a los políticos de la Argentina que "salvaron miles de vidas", sostuvo que ir contra la cuarentena también es sacar rédito político y manifestó que Brasil -nuestro país vecino- terminará con más de 200 mil muertos. En ese momento, Novaresio le contestó: "Dejeme decirle una cosa, no hace falta mirar a Bolsonaro para decir que la decisión estuvo bien tomada, porque cuando uno hace comparaciones se complica. Porque si no, alguien podría decirle comparemonos con Grecia", afirmó.

Orduna se molestó por la comparación de Novaresio y lo cruzó: "Hacer eso es como comparar Catamarca con el AMBA. No podemos comparar modelos epidemiológicamente no comparables en este momento. El modelo es comparable con San Pablo, Nueva York, España, Italia, Alemania, no es comparable con Uganda o con India donde no ocurrió nada. Lo importante es que donde están los focos de transmisión son los cadáveres de San Pablo y los de Nueva York. Nosotros no los tenemos porque el Estado ha hecho algo en todos sus niveles y la sociedad lo ha acatado".

El panelista Gustavo Morangoni también cruzó a Novaresio cuando el conductor de televisión comparó la cuarentena a una propuesta de matrimonio en que Alberto Fernández va desplazando la fecha de la ceremonia cada 15 días. "Sería más franco decir que no tengo fecha a manifestar que el 27 por ahí te digo cuánto y te vuelvo a generar una expectativa", afirmó Novaresio.

Marangoni salió al cruce: "No es válido el ejemplo, porque vos ahí metés dos variables que son tus ganas de casarte o tus ganas de decirle a ella. Acá hay un montón de variables: está la económica, la regional, la variable sectorial. Eso es política".