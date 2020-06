El escritor Jorge Asís volvió a criticar la extensión de la cuarentena al asegurar que la pandemia de coronavirus “casi controlada” en Argentina y advirtió que el gobierno de Alberto Fernández “no sabe cómo” terminar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio como así tampoco con la parálisis económica.

"Me parece que no se sabe cómo salir de la cuarentena. Si es por Alberto y Horacio Rodríguez Larreta, tal vez políticamente, les convendría tener cuarentena hasta el marzo próximo, porque la cuarentena todo se disimula, hasta la misiadura”, arremetió el ex funcionario menemista en una entrevista con Luis Novaresio en América.

En ese sentido, insistió: “Para mí, la pandemia está casi controlada en la Argentina, pero el que la tiene mal es Kicillof, que está verdaderamente con problemas”. En ese punto, analizó auqe “Larreta y Alberto son socios políticos, porque tienen el mismo problema. Larreta tiene a Macri y Alberto tiene la sombra, aunque ni moleste, de la Doctora (Cristina Kirchner)”.

“Si tenés hoy entre 270 y 280 tipos en terapia intensiva, ¿qué fundamento estadístico tenés para decirme que habrá miles de muertos? Ocuparon un espacio con la cuestión de la infección y que parece que te van a diseñar un modelo de sociedad. Los veo cómodos ante la sociedad más paciente de la historia, pero en gran parte del país la pandemia está controlada. Acá está la situación para sobrellevarla con todos esos lugares comunes maravillosos”, aseveró.

Para el escritor tanto el Presidente como el gobernador bonaerense están “asustados”, aunque dice ver al jefe de Gobierno porteño “más orientado y sin entrar en el amague de la angustia colectiva atroz”. Además, observó que “el Presidente creció con esto y hasta es una forma plácida de gobierno, pero la cuarentena ya no es una herramienta para un combate sanitario, sino casi es un modo de vida y vamos a tener melancolía de la cuarentena”.

“Aterraron a la gente, Alberto tiene ganas de salir y está bien que salga y que quiera armar política; pero el albertismo se desinflo antes de salir”, sentenció